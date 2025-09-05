Зеленський: «тисячі» західних військових можуть бути розгорнуті в Україні в рамках гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що «тисячі» західних військових потенційно можуть бути розгорнуті в рамках повоєнних гарантій безпеки України. Він сказав про це 5 вересня в Ужгороді під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

«Це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще зарано говорити», – заявив президент.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон – який разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером співголовує в «Коаліції охочих» – заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, і що підтримка США цього плану буде остаточно визначена найближчими днями. За його словами, вони погодилися «розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі».

Сполучені Штати ще не взяли на себе чіткого зобов’язання щодо післявоєнної ролі, хоча більшість учасників вважають участь Вашингтона вирішальною для підтримки зусиль союзників.

Конкретних деталей плану, зокрема, скільки військ буде залучено і який внесок робитимуть конкретні країни, союзники України не розкрили.

Тим часом, поінформовані співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн ЄС повідомили 4 вересня, що, за попередніми підрахунками, європейська місія в Україні може складатися з 25-30 тисяч солдатів, однак попередили, що це ще може змінитися.

Росія неодноразово відкидала ідею розміщення європейських військ на території України, а Путін раніше попередив, що Москва готова «вирішити свої завдання військовим шляхом», якщо не вдасться знайти прийнятну мирну угоду.

5 вересня російський лідер Володимир Путін укотре відкинув можливість розміщення в Україні військових західних країн, заявивши, що Росія сприйматиме появу європейських військових в Україні, «особливо зараз», під час війни, «як законні військові цілі».

Після досягнення миру, за словами Путіна, необхідності в розміщенні західних військових в Україні не буде.