ISW: відмова Кремля від західних гарантій безпеки України свідчить про бажання РФ мати право вето

Неодноразові відмови Кремля від західних гарантій безпеки України свідчать про бажання Росії мати право вето на будь-яке гарантування безпеки, пишуть у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Росія також раніше намагалася запровадити суворі обмеження на чисельність українських військових у проєкті Стамбульської мирної угоди 2022 року, і РФ сигналізує, що продовжує розглядати цей документ як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що Росія неодноразово демонструвала відданість досягненню своїх початкових воєнних цілей, включаючи скорочення чисельності українських військових таким чином, щоб Україна не могла захистити себе від майбутніх російських атак.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон – який разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером співголовує в «Коаліції охочих» – заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, і що підтримка США цього плану буде остаточно визначена найближчими днями.

За його словами, вони погодилися «розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі».

На уточнювальне запитання про те, чи є серед цих 26 країн Польща, Німеччина й Італія, які особливо вагалися з ідеєю відправки військ, Макрон відповів, що є, але зазначив, що не усі з цих 26 країн долучаться саме відправленням військ. За його словами, вони можуть, наприклад, допомогти з відновленням української армії.

Лідери близько 30 західних союзників України зустрілися з президентом Володимиром Зеленським 4 вересня в Парижі, щоб обговорити гарантії для України після можливої майбутньої мирної угоди, укладеної з Росією.

Сполучені Штати ще не взяли на себе чіткого зобов’язання щодо післявоєнної ролі, хоча більшість учасників вважають участь Вашингтона вирішальною для підтримки зусиль союзників.

Росія неодноразово відкидала ідею розміщення європейських військ на території України, а Путін попередив, що Москва готова «вирішити свої завдання військовим шляхом», якщо не вдасться знайти прийнятну мирну угоду.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 5 вересня, коментуючи заяви «Коаліції охочих», сказав, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії. Пєсков також заявив, що РФ виступає проти того, щоб гарантуванням безпеки України займалися іноземні військові контингенти, заявивши, що «це не може служити гарантією безпеки для України, яка була б прийнятною» для РФ.