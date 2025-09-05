У Кремлі після засідання «Коаліції охочих» заявили про необхідність гарантій безпеки і для РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії. Він сказав про це 5 вересня в інтерв’ю російському державному агентству «РИА Новости» на полях Східного економічного форуму у Владивостоку, коментуючи рішення щодо гарантій безпеки для України, озвучені 4 вересня в Парижі після засідання «Коаліції охочих» – союзників України.

Пєсков також заявив, що РФ виступає проти того, щоб гарантуванням безпеки України займалися іноземні військові контингенти.

«Чи можуть гарантії безпеки України бути забезпечені іноземними, особливо європейськими й американськими, військовими контингентами? Однозначно ні, не можуть. Це не може служити гарантією безпеки для України, яка була б прийнятною для нашої країни», – сказав речник Кремля.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон – який разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером співголовує в «Коаліції охочих» – заявив, що 26 країн погодилися взяти участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, і що підтримка США цього плану буде остаточно визначена найближчими днями.

За його словами, вони погодилися «розгорнути як сили запевнення війська в Україні або бути присутніми на землі, на морі чи в повітрі».

На уточнювальне запитання про те, чи є серед цих 26 країн Польща, Німеччина й Італія, які особливо вагалися з ідеєю відправки військ, Макрон відповів, що є, але зазначив, що не усі з цих 26 країн долучаться саме відправленням військ. За його словами, вони можуть, наприклад, допомогти з відновленням української армії.

Лідери близько 30 західних союзників України зустрілися з президентом Володимиром Зеленським 4 вересня в Парижі, щоб обговорити гарантії для України після можливої майбутньої мирної угоди, укладеної з Росією.

Сполучені Штати ще не взяли на себе чіткої зобов’язання щодо післявоєнної ролі, хоча більшість учасників вважають участь Вашингтона вирішальною для підтримки зусиль союзників.

Росія неодноразово відкидала ідею розміщення європейських військ на території України, а Путін попередив, що Москва готова «вирішити свої завдання військовим шляхом», якщо не вдасться знайти прийнятну мирну угоду.