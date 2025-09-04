Як у 2022-му: для чого армія РФ перегруповує війська? 

3 вересня OSINT-аналітик Kriegsforscherу своєму акаунті в X повідомив, що армія Росії провела найбільше перегрупування сил з часів битви за Київ навесні 2022 року.

«Вони підготували значні сили і готові до останнього, вирішального бою за решту Донецької області. Ми знову побачимо використання колон БМП. І це буде дуже криваво для обох сторін. Скоро», – написав він.



Глава Центру вивчення окупації, який регулярно повідомляє про перекидання сил агресора на фронті, Петро Андющенко перепостив це повідомлення і додав, що переміщення ще триває.

«Велике угруповання, яке просто стоїть для дистанційного знищення нашими силами оборони в Запоріжжі, підказує, що далеко не всі ресурси росіяни кинули на Донецьку область», – зазначив він.

Про побоювання західних союзників України, що РФ почне великий наступ на Покровськ, днями повідомляло і американське видання Bloomberg.



У відповідь у Центрі протидії дезінформації заявили, що агресор веде наступ на Донбасі вже майже рік, і його плани щодо окупації всього Донбасу не змінилися.

«Закликаємо виважено і критично оцінювати «емоційні» публікації окремих медіа», – зазначили у відомстві.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:



