ЗСУ почали успішно контратакувати на Донбасі: як вдається відкидати агресора?

Сьогодні, 3 вересня, проєкт DeepState повідомив про чергову успішну контратаку Сил оборони – цього разу біля села Толстой на півдні Донбасу. До цього на карті була вузька «червона зона» вздовж траси, яка веде до села Андріївка-Клевцове, раніше Іскра. Загалом ця ділянка – по суті остання, де Сили оборони досі контролюють південну частину Донбасу.

Пізніше аналітики повідомили, що попри контратаку, просочування малих піхотних груп армії Росії на Андріївку-Клевцове триває – але українські захисники знищують окупантів або беруть їх у полон.

Також агресор, за даними DeepState, зосередив свою увагу в районі Філії, щоб пробитися до Новопавлівки – відносно великого села в Дніпропетровській області, а також на відрізку Січневе–Тернове – очевидно, щоб обійти річку Вовчу, яка заважає йому наступати.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 3 вересня про 28 атак агресора на цьому, Новопавлівському напрямку, – більше тільки на Покровському. Останніми тижнями ЗСУ все частіше контратакують на фронті, відкидаючи загарбників від ключових трас і населених пунктів – зокрема, біля Покровська, Куп'янська і в бік Дніпропетровської області.

