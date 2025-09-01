Російські штурми на мотоциклах: поїздка в один кінець, що рухає лінію фронту

Вже понад рік російські війська у війні в Україні використовують мотоцикли та іншу легку, але прохідну техніку для швидких атак на лінії фронту. Тепер подібні штурми – повсюдні і системні. І в одну атаку можуть одночасно поїхати десятки одиниць байків з водієм і стрільцем на ньому.

Російське міністерство оборони офіційно готує штурмовиків на мототехніці і двоколісний транспорт, замість бронетехніки, все ширше використовують в зоні бойових дій. Що кажуть про мотоштурми українські військові? Скільки байків у російських штурмових підрозділах і чим зупиняють таке просування?

Дрон на високій швидкості переслідує російського штурмовика на мотоциклі і вражає його. Такі кадри за останні місяці стали звичними на лінії фронту в Україні. Найчастіше російський штурм українських позицій із технікою виглядає саме так.

«Якщо ціль рухається – ти за ціллю несешся, в тебе є контроль. Ти бачиш її, відчуваєш FPV, відчуваєш пульт. Ти бачиш: він лівіше – ти лівіше. Він правіше – ти правіше. Як на мене – влучити в рухому ціль легше, ніж в статичну. При умові, що це мотоцикл, а не машина з РЕБом. Тоді ясно – там перешкоди, завади і так дальше», – розповідає Назар, оператор FPV-дрона 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

«Завжди є купа дронів. Ти до цього готовий. Тільки поступає команда: «їде мотоцикліст», щось їде, хтось десь ходить – ти одразу знаєш, що в тебе лежить, де лежить. І все – 30 секунд і ви вже летите. Уже по ходу справи ви узгоджуєте, де він саме, хто туди дивиться, хто нам «підсвітить», – додає ще один оператор FPV-дрона 10 ОГШБр із позивним «Фіксик».

«Фіксик» готує FPV з найпопулярнішим і найбільш поширеним боєприпасом – кумулятивним. Вже Назар направляє дрон точно в ціль, щоб показати, що відбувається після того, як зображення з FPV зникає. Вибір типу боєприпасу під час атаки російських штурмовиків дуже важливий, пояснює Назар:

«Має бути споряджено більше осколків, більше кумулятивів. Тому що фугасом, як показує практика, розбираються тільки нори і бліндажі. Під*** по*** на фугас. Бувало таке, що в плечі прямо залітаєш – півтора кілограма. Розрив, він падає, обтряхується і далі біжить».

10 ОГШБр обороняє ділянку на передовій в районі Сіверська вже кілька років. Російська армія тут намагається просуватися, постійно атакуючи. Як розповідає Володимир, начальник штабу батальйону безпілотних систем бригади, за останні місяці кардинально змінився вигляд цих атак.

«Взяти так, скажімо, новий 2025 рік, то це було 70 на 30. 70% саме йшли, штурмували бронетехнікою, саме великими колонами, намагалися прорватися. Потім, ближче, скажемо так, до Великодня, ця статистика вирівнялась 50 на 50. То зараз, знову ж таки, 70 на 30. Навіть 80 на 20. Основна, левова частина – це дрібними групами. Мототехніка. Так, щоб виїжджала якась бронетехніка – це відбувається, але вкрай рідко», – ділиться спостереженнями офіцер 10 ОГШБр.

Боротьба із мотоштурмовиками має свої особливості, розповідають оператори FPV-дронів 10 ОГШБР.

«Спочатку їхало 5 мотоциклістів, потім ще 5. Їхали вони вже доволі близько. А мотоцикл – це штука швидка. Там вже кожна секунда була на рахунку. Все вижимаєш з того дрона, щоб долетіти туди швидше. До того моменту, як він кудись застрибне. Може заїхати за нашу піхоту, десь там залізти і потім, якщо побачиш, куди заліз – його ще треба звідти вибити, викурити і заї******», – ділиться «Фіксик».

«Бувало, що, ніби, штурм відбили. Мотоциклів вже не було. Ми мотоцикли «допилили», під**** довбивали. Бувало таке, що один проскочив. Ну, він забіг… Умовно, він забіг до 3 кілометрів від нас. Ми просто його загубили. Він довго тримався – 2 доби там просидів. Його випадково побачили. Почали викурювати. Там теж воїн такий страшний попався – три FPV-шки наших збив з «калаша», – згадує Назар.

В одному з розвідувальних органів України розповіли проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії, що легку техніку для штурмів російські військові почали використовувати з весни минулого року. Це баггі, квадроцикли, так звані гольф-кари та мотоцикли. Часто штурмовики на легкій техніці просто відволікають увагу від основного напрямку удару, де застосовується бронетехніка. У мотоциклетну штурмову групу, як правило, входять від трьох до п'яти байків, на кожному водій і стрілець.

Використання більшості цих мотоциклістів – не для штурму саме переднього краю. Більшість – проїхати, в тилу закріпитися, засісти і там сидіти.

«В бою групи застосовують наступні бойові прийоми: «охоплення одного флангу»; «охоплення обох флангів»; «обхід»; «фронтальна атака», «вдавана атака». Бойові прийоми «охоплення одного флангу», «охоплення обох флангів» і «обхід» полягають у тому, що одна підгрупа мотоциклістів, що атакує з фронту, інтенсивним вогнем за підтримки мінометних розрахунків і БПЛА прикриває атаку іншої групи мотоциклістів, що атакує на максимальних швидкостях із флангу (флангів) або з тилу, при цьому веде вогонь з ходу», – йдеться в аналітичній записці одного з розвідувальних органів України.

Варіативність використання мотоциклів і легкої техніки безпосередньо бачать командири на місцях, яким доводиться зупиняти легку техніку на полі бою.

«Бувають маневри, так звані хибні маневри. Коли вони просто заїжджають, проїжджають лінію розмежування, проїжджають в глибину до кілометра, розвертаються і просто повертаються назад. Інколи встигають спрацювати пілоти FPV, інколи не встигають – просто тому що мало часу або пізно виявили, але цілі в них різні. Цілі – перевірити нашу готовність, Цілі – десь зайняти якісь позиції спірні. Або в сірій зоні», – розповідає Володимир, начальник штабу батальйону безпілотних систем 10 ОГШБр ЗСУ.

«Вони пробують різні методи, різні способи застосування цих мотоциклістів і мотоциклетних груп, щоб якось спробувати закріпитися, зайти нам в тил, перерізати. Щоб не штурмувати, знову ж таки. Використання більшості цих мотоциклістів – не для штурму саме переднього краю. Все одно десь більшість – проїхати, в тилу закріпитися, засісти і там сидіти. Не даючи змогу нам підійти до переднього краю», – додає командир 1-го батальйону безпілотних систем «Хижики висот» 59 ОШБр СБС на позивний «Кондор».

І, принаймні, частину російських солдатів вже офіційно готують до таких дій. На відео російського міноборони, крім навчань бронетехніки і дронів, військові РФ відпрацьовують штурм на байках і баггі. У Головному управлінні розвідки (ГУР) на запит Донбас Реалії розповіли, скільки такої техніки планують використовувати в російських підрозділах.

Українські військові, говорячи про штурмових російських байкерів, проводять паралелі з так званими мангалами – додатковим захистом на танках і бронетехніці армії РФ. Спочатку це викликало іронію, а тепер такий захист є майже на будь-якій техніці. У ЗСУ в тому числі. Назар точно пам'ятає, що подумав під час першого російського мотоштурму.

«Їхати мотоциклами по лінії фронту – ну це геть дибіл. По-перше, мінування. Ми ж не ідіоти, щоб залишити незакриту ділянку, де немає пілотів або немає піхоти, залишити чисте поле без нічого. Це мінування, купа пілотів, суміжні пілоти, наші пілоти. Плюс великі борти, крила і так далі. Як то кажуть – не проскочить, що ми не побачимо його», – каже оператор FPV-дрона Назар.

«Ми теж спочатку з посмішкою це сприймали, коли ти бачиш, що 2 штурмовика їде на самокаті. Ну це смішно. Але коли вони доїжджають до переднього краю і їм вдається «штурманути» нашу позицію, то потім не смішно. Тому нам треба відійти від цієї посмішки, що противник щось придумав нове. А серйозно сприймати будь-що.

Якщо вони його застосовують – значить є можливість, що воно нам принесе якусь біду. Вся наша робота сконцентрована на те, щоб не допустити їх доїзду до переднього краю. Коли вони, все ж таки, заїжджають – ти починаєш переплановувати свою роботу. Ти частину засобів, які працюють на передньому краю, мусиш перекинути в глибину оборони. І це витрачається багато часу і ресурсу на те, щоб потім в тилу їх шукати», – пояснює «Кондор».

59 ОШБр сил безпілотних систем воює на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей – десь за 150 кілометрів від 10-ї бригади. Тут рівнини і поля – оборонятися складно. Тому російських штурмів багато. Взимку їхні позиції штурмувала бронетехніка, трохи згодом мотоцикли і легкові авто. А тепер – просто піхота. Техніка залишається в тилу.

«За перших пів року 2025-го, батальйоном знищено – вбито і поранено більш як 3600 військових противника. Зараз вони не залучають ніяку практично техніку на штурми. Логістика на мотоциклах, пілоти їздять на мотоциклах. Ми не так давно вразили гармату противника – екіпаж, розрахунок гармати, вийшов, подивився, що гармата знищена, сів на мотоцикли і поїхав», – розповідає «Кондор».

Зараз мінуємо дороги і десь, скажімо, на під’їздах до наших територій. Тому що вони лінію розмежування проходять і далі рухаються безперешкодно

Українська оборона хоч і є комплексною – взаємодія піхоти, БПЛА, артилерії та інших елементів, вона дуже сильно залежить від дронів. Саме як протидія БПЛА і з'явилися мотоциклетні штурмові групи. Вони дають швидкість, маневреність, малопомітність. За це розплачуються незахищеністю. Але, заїжджаючи в тил, можуть порушити роботу українських операторів БПЛА. Тому одна з важливих складових оборони – мінування ймовірних шляхів штурмових груп.

«Мінуємо-мінуємо-мінуємо. Тому що один з останніх штурмів – 4 мотоциклісти намагалися заїхати. Три підірвалися на мінах. І один ми відпрацювали FPV-шкою. Таким чином було знищено. Тому якщо раніше у нас був час подумати і час для реакції, то зараз часу цього немає», – згадує «Кондор».

«Раніше мінування – це було суто від піхоти і це лінія розмежування. Щоб не дати можливість проникнути. То зараз мінуємо дороги і десь, скажімо, на під’їздах до наших територій. Тому що усвідомлюємо, що вони лінію розмежування проходять і далі рухаються безперешкодно. Тому в хід йдуть і малопомітні перешкоди, в хід йдуть і протипіхотні міни, і проти техніки. Тому цей комплекс дій дає можливість стримати. Але все одно це безперервна, 24/7, робота спостережників», – каже начальник штабу ББпС 10 ОГШБр Володимир.

Будь-який виявлений в тилу мотоцикл, навіть без водія, відразу знищують – адже ніхто не знає, де він опиниться потім. Оцінюючи ефективність байків на війні, українські бійці кажуть – вони дають Росії можливість хоч і повільно, але просуватися. За оцінкою одного з розвідувальних органів України, якісна підготовка водіїв бойових мотоциклів – це один-два місяці, і російське командування вважає цей тип техніки досить перспективним.

«Проаналізувавши цю тактику, а це саме тактика. Ми усвідомили, що вона має певну ефективність. Саме тому деякі наші штурмові підрозділи перебирають цю техніку, перебирають цей досвід і так само плануються певні штурмові дії на мототехніці. Це не про нашу бригаду зараз», – каже Володимир.

«Хлопці були на позиції, зачищали одну із позицій, залишилися там і, якраз, потрапили на штурм противника на самокатах. Вони цю групу противника, яка штурмувала, знищили. На наступний день їм потрібно було виходити. Щоб пішки не йти – вони забрали ці самокати і виїхали з позицій. Тому в нас вже теж застосовуються і квадроцикли, і мотоцикли. Не так масово», – розповідає «Кондор».

Російські штурми на лінії фронту зараз – переважно піші. Довгі місяці Україна відчуває нестачу бійців на передовій, тому Росія постійно шукає прогалини в обороні ЗСУ і не шкодує свою піхоту під час атак на українські позиції. Кілька тисяч доларів за байк, який дає швидкість – навіть якщо він поїде тільки в одну атаку, це зовсім недорого в порівнянні із втратою бронетехніки. Особливо якщо головний показник успіху на полі бою – просування, не зважаючи на втрати.



