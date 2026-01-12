Кривий Ріг знову перебуває під атакою «Шахедів» – Вілкул

Місто Кривий Ріг Дніпропетровської області серед дня 12 січня зазнає російської повітряної атаки, повідомив місцевий політик Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи. Атакують об’єкти інфраструктури», – написав Вілкул у телеграмі.

Унаслідок попереднього повітряного удару, якого військові РФ завдали із застосуванням ракет 8 січня, місто було знеструмлене. Минулого тижня через атаку російських війвькових у Кривому Розі загинула жінка, постраждали понад 20 людей.

Останню масштабну дронову атаку рідне місто президента України пережило 10 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.