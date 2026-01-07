Через російські удари є поранені в трьох районах Дніпропетровщини

Російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської обласної військової адміністрації, повідомив виконувач обов’язків голови області Владислав Гайваненко 7 січня.

Внаслідок обстрілів:

постраждали вісім людей через удар дрона в Кривому Розі, двоє з них госпіталізовані; пошкоджені два приватних підприємства, в Криворізькому районі постраждала інфраструктура

у Васильківській громаді Синельниківського району загинула жінка, також є поранені (раніше було відомо про трьох постраждалих), горіли будинки

14 людей постраждали в Нікопольському районі, всі вони на амбулаторному лікуванні

Гайваненко додав, що на Нікопольщині постраждали адміністративна будівля, дві гімназії, спортивна та мистецька школи, приватне підприємство, бюро ритуальних послуг, житлові будинки, сонячні панелі, авто, лінія електропередач і газогін.

Крім того, в Жовтих Водах пошкоджене приватне підприємство.

Голова області уточнив кількість поранених внаслідок атаки на Дніпро минулої ночі – вона зросла до 10 людей.

Російські військові з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



