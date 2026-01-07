ОВА: війська РФ вранці обстріляли центр Херсона, загинула людина

Російські війська вранці обстріляли центр Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через цей обстріл смертельних поранень зазнав чоловік – його особу нині встановлюють.

Минулої доби, за даними влади, через російську агресію п’ять людей поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



