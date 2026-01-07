На Херсонщині російський дрон атакував автівку, водій загинув – влада

На Херсонщині російський дрон атакував автівку, водій загинув, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 15:15 російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі у Милівській громаді. Внаслідок скидання вибухівки травми, несумісні з життям, дістав 67-річний водій», – написав він у телеграмі.

Вранці 7 січня, як повідомили в ОВА, війська РФ обстріляли центр Херсона, загинула людина. Минулої доби, за даними влади, через російську агресію в області п’ять людей поранені.

Херсонщина, зокрема її обласний центр, щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.