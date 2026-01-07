Кіпер: армія Росії вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблий

Російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по портовій інфраструктурі Одеської області, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 7 січня.

«За попередніми даними, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей постраждало, їм надається необхідна медична допомога», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Згодом Кіпер уточнив, що кількість поранених зросла до восьми людей, всім надається медична допомога.

Голова області додав, що атака пошкодила припортову інфраструктуру, адміністративну будівлю, вантажний транспорт та контейнери.

Він уточнив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків «з урахуванням безпекової ситуації».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



