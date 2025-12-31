Доступність посилання

Новини | Суспільство

Повітряні сили: Росія запустила 127 безпілотник вночі, 101 збили

Військові мобільного антидронового підрозділу на Донеччині, жовтень 2025 року
Російська армія атакувала Україну 127 ударними дронами різних типів протягом ночі на 31 грудня, повідомляє командування Повітряних сил вранці в середу.

Військові уточнюють, що дрони запускали з напрямків Курська, Орла, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Чауди в окупованому Криму. Близько 80 із запущених дронві – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомляє командування.

Повітряні сили зафіксували влучання 20 ударних безпілотників на 11 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


