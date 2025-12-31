Повітряні сили: Росія запустила 127 безпілотник вночі, 101 збили

Російська армія атакувала Україну 127 ударними дронами різних типів протягом ночі на 31 грудня, повідомляє командування Повітряних сил вранці в середу.

Військові уточнюють, що дрони запускали з напрямків Курська, Орла, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Чауди в окупованому Криму. Близько 80 із запущених дронві – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомляє командування.

Повітряні сили зафіксували влучання 20 ударних безпілотників на 11 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



