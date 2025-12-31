ISW: дальність ударів російських дронів росте, це свідчить про потребу України в системах ППО

Російські війська продовжують збільшувати дальність польоту своїх безпілотників, щоб завдати глибших ударів по Україні, повідомляє Інститут дослідження війни в звіті від 30 грудня.

Аналітики вважають, що це підкреслює нагальні потреби України в традиційних системах протиповітряної оборони. Зокрема, Інститут посилається на геолоковані відео, які опублікував російський центр безпілотних технологій «Рубікон».

На них видно, як російські війська здійснюють удар безпілотником по українському гелікоптеру Мі-24 на передовій базі на північний схід від Біликів, Полтавська область, що в 150 кілометрах від кордону між Росією та Україною, а також транспортному літаку Ан-26 у міжнародному аеропорту Миколаєва – 60 кілометрів від окупованої Росією Кінбурнської коси.

За даними OSINT на основі супутникових знімків, Ан-26 припаркований в аеропорту з 2022 року, що свідчить про те, що він був списаний.

ISW цитує українського експерта з радіоелектронної та радіоелектронної боротьби Сергія «Спалаха» Бескрестнова, за оцінкою якого російські війська завдали ударів за допомогою безпілотників «Молнія», які керувалися через Starlink, а не через мобільні мережі. Він також заявив, що російські війська використовували або диверсійно-розвідувальні групи для запуску безпілотників з ближчої позиції, або дрони-бази для розширення дальності польоту безпілотників.

«Нещодавні удари безпілотників великої дальності використовують дефіцит систем протиповітряної оборони в Україні, що підкреслює нагальну потребу України в системах точкової протиповітряної оборони для збивання безпілотників, оскільки систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), ймовірно, недостатньо для захисту критичної інфраструктури України від такої географічно всепроникної загрози», – додає ISW.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що Росія модернізує свої ударні дрони та змінює тактику їх застосування, атакуючи на наднизьких висотах. Відтак, за його словами, українські війська модернізують способи протидії.



