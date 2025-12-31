Російська авіація у Криму. Як Сили оборони України «підірвали наступальні можливості армії РФ» за рік

Протягом 2025 року Сили оборони України продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах в анексованому РФ Криму. Часто їх завдавали по авіаційній техніці та структурі. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії зібрав топ-10 таких атак.

Удари з морського дрона по винищувачах у повітрі

Навесні 2025 року вперше у світі була проведена неординарна операція – українські морські дрони уразили російські винищувачі. 3 травня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) повідомило про знищення російського військового літака СУ-30 за допомогою морського дрона поблизу Новоросійська, де нині базується Чорноморський флот РФ.

«У Чорному морі ліквідовано російський Су-30 – це перше у світі знищення бойового літака морським дроном. Історичного удару завдали воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 ракетою безпілотної морської платформи Magura», – йдеться у повідомленні ГУР МО України.

Другий винищувач був збитий над морем біля Кримського півострова. 4 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов у коментарі The War Zone розповів про подробиці.

За словами глави ГУР, два російські винищувачі Су-30 були знищені ракетами класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder, запущеними з безпілотних морських платформ Magura-7. Зазначається, що це вперше, коли винищувачі були збиті зброєю безпілотних катерів. Крім того, це перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

«Це історичний момент», – цитує видання Кирила Буданова.

Як розповів глава української розвідки, операція відбулась у Чорному морі 2 травня. Українські сили використали три безпілотні катери Magura-7, два з яких вели вогонь по російських літаках. Буданов пояснив, що Magura-7 – це варіант Magura-5 для ППО, але при цьому не став озвучувати додаткових подробиць. Один літак Су-30СМ може коштувати від 35 до 50 мільйонів доларів.

Знищені на землі

Протягом року авіація противника знищувалася прямо на аеродромах.

Так, 4 серпня Служба безпеки України заявила про нічну атаку на російський військовий аеродром «Саки» в Криму. Як стверджується в повідомленні, в результаті удару безпілотників Центру спецоперацій «А» повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

«Ворог зазнав значних втрат. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Під час спецоперації СБУ на території аеродрому також був уражений склад авіаційного озброєння», – йдеться в заяві СБУ.

За даними російських ЗМІ, для модифікації Су-24М2 експортна вартість 2007 року доходить до 40 мільйонів доларів. Для ВКС РФ вартість буде меншою.

У вересні було здійснено відразу дві атаки на кримські аеродроми. Так, 22 вересня, українська розвідка заявила про знищення в Криму двох російських літаків-амфібій Бе-12 «Чайка». Як стверджується, це перше ураження Бе-12 в історії.

«21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» підбили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка», – повідомляється в телеграм-каналі ГУР МОУ.

Також українська розвідка наголошує, що літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» споряджені дорогим обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Крім того, як стверджується, знищено військово-транспортний вертоліт Мі-8.

Літаки Бе-12 базуються на аеродромі «Кача» під Севастополем.

За даними довідника The Military Balance, станом на 2024 рік у морській авіації ВМФ РФ налічувалося лише шість літаків Бе-12ПС. У складі 318-го окремого змішаного авіаполку ЧФ РФ на аеродромі «Кача» станом на 2022 рік налічувалося п'ять Бе-12ПС.

Загалом через кілька днів, 29 вересня, українська розвідка заявила, що спецпідрозділ «Примари» спалив два транспортні літаки Ан-26. ГУР опублікувало відповідне відео.

На анексованому Кримському півострові транспортні літаки Ан-26 базуються тільки на одному аеродромі – у Качі, де дислокується 318-й змішаний авіаційний полк ВПС і ППО Чорноморського флоту РФ. У складі цього авіаполку станом на 2022 рік налічувалося 8 літаків Ан-26.

На кадрах із відео ГУР можна помітити бортовий номер «30» на одному з уражених літаків. Бортовий номер другого літака не видно, оскільки атака відбувається з боку кабіни.

«Літаки Ан-26 Чорноморський флот РФ використовує не тільки для перевезення вантажів і особового складу, а й для пошуку в морі українських десантних і безекіпажних катерів», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Служба безпеки України заявила, що провела результативну атаку в ніч на 18 грудня на російський аеродром «Бельбек», опублікувавши відповідні фото. В результаті прицільних влучань українських безпілотників був уражений літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

МіГ-31 – це двомісний надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії. Призначений для перехоплення і знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх і великих висотах, вдень і вночі, у простих і складних метеоумовах, при застосуванні противником активних і пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей.

Всього через два дні, 20 грудня, СБУ заявила про ураження двох Су-27 і диспетчерського пункту на аеродромі «Бельбек».

Атаку здійснювали далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Зазначається, що він знищений.

Орієнтовна вартість обох літаків – близько 70 млн доларів. Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

Склади безпілотників – у мінус

Майже щодня з кримських аеродромів стартують ударні БПЛА типу «Шахед» для завдання ударів по материковій Україні. Звідси ж злітають і розвідувальні безпілотники.

«Збити абсолютно всі безпілотники, що летять на міста України, – завдання практично нездійсненне. Зате, як і у випадку з літаками, які на землі більш уразливі, ураження баз зберігання та запуску безпілотників приносить хороші результати», – каже військовий експерт із Криму.

Так, у серпні ВМСУ заявили про удар по базі безпілотників на аеродромі «Херсонес» у Севастополі. Згідно з повідомленням, у результаті удару були знищені три БПЛА типу Mohajer-6 і два БПЛА «Форпост».

«Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БПЛА «Форпост» (Mohajer-6) на аеродромі «Херсонес» у м. Севастополі тимчасово окупованого Криму. За результатами удару було уражено три БПЛА Mohajer-6 і два БПЛА «Форпост», які використовувалися противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря», – йшлося в повідомленні ВМСУ.

Mohajer-6 – це іранський розвідувально-ударний БПЛА середньої дальності, здатний вести спостереження та нести високоточне озброєння, таке як ракети Almas і плануючі бомби Qaem для ураження наземних і морських цілей. Вартість Mohajer-6 оцінюється від 2 до 4 мільйонів доларів США за одиницю.

БПЛА «Форпост» – російський тактичний розвідувальний БПЛА, що є ліцензійною модифікацією ізраїльського IAI Searcher, але з істотною модернізацією, яка включає перехід на вітчизняні компоненти та додавання ударних можливостей, як-от несення керованих авіабомб. Він призначений для того, щоб вести повітряну розвідку, спостерігати, вказувати цілі та коригувати вогонь артилерії, а його модернізований варіант «Форпост-Р» здатний завдавати ударів по землі. Його вартість становить приблизно сім мільйонів доларів.

Склади російських дронів «Оріон» також були атаковані на російському військовому аеродромі «Кіровське». Українські військові 14-го окремого полку 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ опублікували кадри завдання ударів по цій авіабазі в ніч на 13 листопада. На відео зафіксовано влучання БПЛА по двох ангарах.

Пізніше український проєкт Dnipro Osint повідомив про виявлені на супутникових знімках пошкодження на аеродромі «Кіровське». Згідно з інформацією, «поблизу ангарів видно знищене майно операторів та обгорілу ділянку біля ангара».

«Оріон» – російський військовий БПЛА середньовисотний великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для оптико-електронної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання в заданому районі. Передбачається встановлення до чотирьох ракет «повітря-земля». Вартість БПЛА «Оріон» оцінюється більш ніж у 5 мільйонів доларів США за одиницю.

Також Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 28 листопада завдали ураження по району зберігання та пуску ударних БПЛА типу «Шахед» поблизу мису Чауда в анексованому Криму.

«Противник на постійній основі використовує зазначену територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА різного типу по цивільній інфраструктурі України. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій для підриву наступальних можливостей російської армії», – повідомив телеграм-канал ССО ЗСУ.

«Шахед» (Shahed) – це сімейство іранських безпілотників, найбільш відомі моделі якого Shahed-131 і Shahed-136 використовуються як дрони-камікадзе (баражуючі боєприпаси), запускаються з метою самоліквідації, уражаючи ціль і несучи боєголовку. Росія використовує їх в Україні під назвами «Герань-1» і «Герань-2», а також налагодила їх виробництво.

Вартість дрона-камікадзе «Шахед» у 2025 році значно знизилася завдяки локалізації виробництва в Росії, варіюючись, за оцінками, від $20 000 до $70 000 за одиницю. Собівартість одного «Шахеда» з урахуванням спрощених компонентів може становити близько $30 000, а дорожчі модифікації коштують більше.

У Генштабі Збройних сил України 28 листопада також відзвітували про удари по російському військовому аеродрому «Саки» поблизу селища Новофедорівка в Криму. За даними українських військових, було атаковано місце зберігання БПЛА на аеродромі.

«Після придушення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники «Оріон» та «Форпост». Ступінь завданих збитків уточнюється», – йшлося в повідомленні.