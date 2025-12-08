Українські атаки на «тіньовий флот» Росії: «зменшиться кількість охочих ходити в Чорне море»

28 листопада у Чорному морі були атаковані два танкери російського «тіньового флоту». За даними ЗМІ, це була спецоперація СБУ. 2 грудня стало відомо про пошкодження ще одного російського танкера «Мідволга 2». Туреччина заявила про стурбованість ескалацією бойових дій у Чорному морі. А одна з турецьких компаній оголосила про припинення всіх судноплавних операцій із Росією.

Яких втрат може зазнати Росія через такі атаки? Якими можуть бути дії Москви у відповідь? І чи не зашкодять такі атаки українсько-турецьким відносинам? Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) ведуча Альона Бадюк поговорила з Катериною Яресько, журналісткою розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець», та Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень.

28 листопада танкери «Кайрос» та «Вірат», які ходять під прапором Гамбії, майже одночасно зазнали атак морських дронів. У момент атаки «Кайрос» перебував за 28 морських миль від узбережжя Туреччини, «Вірат» – за 38 миль.

Наступного дня українські ЗМІ з посиланням на джерело у Службі безпеки України написали, що це була спецоперація СБУ, проведена за допомогою модернізованих дронів. Джерело заявило, що атаковані танкери могли перевозити нафту на майже 70 мільйонів доларів та допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції.

Про наступний схожий інцидент стало відомо 2 грудня. Танкер «Мідволга 2», який прямував із Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії, повідомив, що зазнав нападу в Чорному морі за 80 миль від узбережжя Туреччини. Про це повідомило турецьке Міністерство транспорту та інфраструктури. На борту судна було 13 членів екіпажу. Вони зазначили, що не постраждали.

У Росморрічфлоті заявили, що судно атакували безпілотники. У МЗС України заявили, що до цієї атаки Київ непричетний, натякнувши на можливу провокацію.

Це дуже суттєво вплине на економічне становище Росії й, звісно, на війну

Росія перевозить Чорним морем близько чверті своєї нафти, каже журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько, посилаючись на дані сайту «Black Sea News». Більше транспортує лише Балтійським морем – до 50%.

«Це дуже значна кількість, і якщо ми якимось чином вплинемо на те, що зростуть ризики і зменшиться кількість охочих ходити в Чорне море, можливо будуть пошкоджені якісь термінали, то це дуже суттєво вплине на економічне становище Росії й також, звісно, на війну», – оцінює Яресько можливі результати атак на російські танкери.

Дуже високі ризики для судновласників, вони можуть відмовитися від цих дій

Такі атаки не лише можуть призвести до скорочення обсягів експорту російської нафти, а й до її подорожчання, зазначає журналістка. Вона відзначає зростання страхових ставок для суден на 250%.

«Буде просто елементарно невигідно ходити в Чорне море. Дуже високі ризики для судновласників, вони можуть відмовитися від цих дій», – зазначила Яресько.

Росія возить Чорним морем не лише нафту, каже журналістка. Використовуючи захоплені українські порти в Криму, в Бердянську та Маріуполі, вона експортує, в тому числі, й українське зерно.

Чекаємо, коли наші дрони звернуть увагу на зерновози, які навколо Криму у великій кількості знаходяться

Судна з цим вантажем під російським прапором і прапором третіх країн ідуть до Сирії, Ірану, Ємену та інших країн, де Росія зберігає політичний вплив, каже Катерина Яресько.

«Це теж велика кількість зерна, велика кількість грошей, це й політичний вплив Росії, тому що це вкрадене зерно вивозять у ті країни, які хочуть мати якийсь такий інтерес для себе, для своєї вигоди, для своєї власності… І ми, до речі, чекаємо, коли наші дрони звернуть увагу на зерновози, які навколо Криму у великій кількості знаходяться», – заявила Катерина Яресько.

Атака на танкери, що перевозять російську нафту, змінює ситуацію з безпекою в Чорному морі, зазначає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Страхові виплати тут стають уже такими надмірними, що ціна нафти та прибуток від нафти будуть набагато меншими

Він впевнений, що тепер власники суден із «тіньового флоту» десять разів подумають, перш ніж погоджуватися на перевезення такого вантажу.

«Уже були заяви частини турецьких компаній, які говорять, що їм краще уникати подальшої співпраці з Росією в Чорному морі. Ще момент теж важливий – це зростання ціни на фрахт. І страхові виплати тут стають уже такими надмірними, що ціна нафти та прибуток від нафти будуть набагато меншими. І це ризики, які змушені тепер враховувати у своїй роботі ті чи інші компанії, які займаються перевезенням нафти», – каже Ігор Семиволос.

Про стурбованість атакою на «Кайрос» та «Вірат» заявили в МЗС Туреччини. У відомстві наголосили, що інциденти сталися в межах турецької виключної економічної зони та створили серйозну загрозу судноплавству, безпеці людей, майну та довкіллю. У МЗС зазначили, що Анкара контактує з усіма причетними сторонами, щоб не допустити поширення війни на Чорне море та мінімізувати ризики для економічних інтересів Туреччини в регіоні.

Туреччина стурбована, але не висловила жорсткого протесту, зазначає Ігор Семиволос.

«Це такий дипломатичний термін, дипломатичне висловлювання. Але вони розуміють причини наших дій. І, очевидно, у найкращому випадку закликають припинити бойові дії на Чорному морі взагалі», – пояснює позицію Туреччини Ігор Семиволос.

Якщо таких атак стане більше, то й «стурбованості» також буде більше, прогнозує подальшу реакцію Анкари Семиволос. А от сама ескалація залежатиме від результату української операції, впевнений він.

Якщо зменшиться кількість таких компаній чи спроб перевезти цю нафту, то, відповідно, цілі досягнуті

«Якщо ми побачимо найближчим часом зміни в поведінці учасників ринку, компаній, які займаються перевезенням нафти з Чорного моря куди-небудь, і зменшиться кількість таких компаній чи спроб перевезти цю нафту, то, відповідно, цілі досягнуті. Якщо через якийсь певний термін, є такі прогнози теж, до речі, що через якийсь певний термін це повернеться до попереднього стану, то, очевидно, ці удари продовжаться. І, відповідно, нагадування про те, що Росія, російський «тіньовий флот» перебуває під санкціями, має прозвучати гучніше», – вважає експерт.

Російський президент Володимир Путін пригрозив відрізати Україні доступ до моря у відповідь на атаки дронів на танкери російського «тіньового флоту» в Чорному морі.

За його словами, якщо атаки на танкери продовжаться, Росія розгляне можливість застосування заходів у відповідь проти суден країн, які допомагають Україні здійснювати ці «піратські дії». Росія розширить удари по українських портах та суднах, які заходять у ці порти, заявив російський президент.

Росія і раніше намагалася атакувати українські судна, що перевозять товари з українських портів, каже Ігор Семиволос. І такий ризик зберігається.

«Наскільки я знаю, маршрут усіх суден пролягає територіальними водами Болгарії та Румунії. І, відповідно, там є маленька ділянка території, коли вони доходять до Босфору, де, власне, можна говорити про вихід у нейтральні води. Принаймні я таке чув, таку версію. Тож вони будуть пробувати [атакувати] – питання, чи зможуть вони цього досягти», – зазначає експерт.

Росія не полишає надії на сухопутну операцію на півдні України, ту, яка не вийшла у неї в 2022 році, каже Ігор Семиволос. Це означає, впевнений експерт, що кількість ударів, зокрема й по українській портовій інфраструктурі, може стати більшою. Це може бути й гра під чужим прапором, зазначає Семиволос. Росія може атакувати свої кораблі із сільськогосподарським вантажем для того, щоб створити привід для атак на українські судна. Атака на танкер «Мідволга 2» з вантажем соняшникової олії схожа на такий сценарій, упевнений експерт.