«Вода токсична, солоність зростає, дані приховують»: як війна та окупація «убивають» Азовське море

В Азовському морі зафіксували рекордні показники солоності. Про це днями повідомили у російському Науково-дослідному інституті рибного господарства та океанографії. За їхніми даними, у Таганрозькій затоці солоність становить майже 12%, а в центральній частині моря – близько 16%.

Чим загрожує підвищення солоності Азовського моря?

Як пояснюють причини цього явища українські і російські вчені?

Як вплинула війна і окупація на стан Азовського моря, і наскільки це небезпечно для жителів Приазов'я?

Російські вчені зміни солоності Азовського моря пояснюють аномально теплим літом та різким зменшенням материкового стоку річок Дон і Кубань. За їхніми прогнозами, до 2030 року Азовське море може зрівнятися за солоністю з Чорним, досягнувши рівня 17-18%.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС пише про те, що через кліматичні зміни, скорочення води у водоймах та підвищення солоності в Азовському морі різко зросла чисельність медуз – до мільйонів тонн. Їхні скупчення порушують роботу пляжів, забивають знаряддя лову.

За даними агентства, російські вчені розробили систему встановлення експериментальних сіток для захисту від скупчень медуз. Їхнє випробування заплановане в Азовському морі в Темрюцькому районі Краснодарського краю Росії.

Маріупольське видання 0629.com.ua , коментуючи цю новину, зазначило, що «такі втручання можуть лише поглибити дисбаланс морської екосистеми». Також, за даними українських журналістів, останнім часом маріупольці майже постійно спостерігають нашестя медуз у морі.

Це стало вже не лише сезонним явищем, а прямим наслідком масштабної екологічної катастрофи, спричиненої діями російських окупаційних сил. Адже після руйнування ключових джерел прісної води – каналу Сіверський Донець-Донбас та Південно-Донбаського водогону – приплив прісної води до Азовського моря суттєво зменшився.

«Мільйони тонн небезпечних відходів»

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів «Новинам Приазов’я», що рівень солоності Азовського моря – це лише один із показників якості води, і він не відображає головних небезпек.

Що там зараз контролюється, ми не знаємо нічого про це

«Є набагато важливіші показники, більш небезпечні з погляду якості води. Тому що от з моменту окупації фактично жодного разу за весь час окупанти не публікували повних якихось даних по берегу Азовського моря. На території комбінату «Азовсталь» на зараз зберігаються мільйони тонн насправді небезпечних відходів.

Починаючи зі шлаку, який теж є хімічно активним, тобто з нього, з тими опадами вимиваються певні елементи, потім інфільтруються вниз і потрапляють до так званого хімічного відстійника, який відділений бетонною дамбою від моря. Але він не герметичний. Потрібно, щоб працювали насоси, які б відкачували постійно воду з хімічного відстійника, робили її рівень нижчим. Тобто це повинно контролюватися. Що там зараз контролюється, ми не знаємо нічого про це», – пояснив він.

Також на «Азовсталі» є золонакопичувач, відходи з якого можуть потрапити до Азовського моря, зазначив депутат. Інформації про те, в якому він стані наразі теж немає.

«Зола, яка в себе вміщує всю таблицю Менделєєва фактично – купу небезпечних важких металів, всього іншого, там є і миш'як, і дуже-дуже всього багато. Цього там тисячі тонн або сотні тисяч тонн навіть. В якому зараз воно стані, ми теж про це зараз нічого не знаємо. Тому про солоність вони можуть говорити, тому що солоність для більшості людей не звучить як щось таке жахливе. І я думаю, що саме тому вони хоча б щось про це кажуть», – зауважив він.

Ситуація в Азовському морі загалом і, зокрема, в частині поблизу Маріуполя, може відрізнятися, зазначив Бородін. Є низка додаткових факторів, крім промислових, які на це впливають.

«Зазвичай ці важкі метали все інше, воно не розчиняється там, не розноситься на все море. Все одно певні концентрації забруднюючих речовин зазвичай збережені в якійсь певній зоні. Ми не знаємо, чи працюють на сьогодні каналізаційні насосні станції, чи працює станція біологічного очищення стоків. Про це нуль інформації.

Яка ситуація з зливостоками, з колекторами?

Тобто, є ймовірність дуже велика, що просто всі потоки води, які стікають, збирають з ґрунту те забруднення, яке було під час нападу (повномасштабного вторгнення), а там сотні тисяч тонн забруднювальних речовин з патронів, снарядів, вибухівка, ракети. Тобто це все пішло в ґрунті і це там мінімум років на 100», – додав він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Російські маніпуляції»

Фахівець з екологічної безпеки мережі «Довкола» Максим Сорока розповів «Новинам Приазов'я», що рівень солоності в Азовському морі збільшувався протягом останніх 8 років, тобто ще до повномасштабного вторгнення. Але за останні три роки цей показник виріс екстремально, каже вчений.

Вони активно використовують води, які раніше ніхто не використовував

«Вони оцінюють це як нестача поверхневого стоку в річках Дону і водного басейну по Кубані. Оцінюють їх в 10 кубокілометрів, пояснюючи це виключно кліматичним фактом. І тут це вже пряма маніпуляція. Як мінімум 3 кубокілометри річного стоку тепер не вистачає через те, що не перекидається вода через канал Дніпро-Донбас. Ця вода мала природним чином стікати в гирло річки Дніпро в Херсонській області, яка історично і технічно перекидалися в Донецьку область і далі вже розбавляли природні води. Тобто не 10, а вже як мінімум 13 кубокілометрів не вистачає.

Далі, після 2023 року ще не вистачає від 2 до 4 кубокілометрів через знищення Каховського водосховища і те, що на окупованих територіях масово почали використовувати для зрошення саме локальні водні ресурси, ті річки, які якимось чином там вижили. Через війну, особливо після руйнації Каховського водосховища, не вистачає 6-9 кубокілометрів на рік», – пояснив він.

На світанку 6 червня 2023 року стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна адміністрація натомість стверджувала, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблю Каховської ГЕС. Численні експерти заявляли, що руйнування греблі відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролювали війська РФ. Служба безпеки України 1 жовтня 2025 року повідомилапро заочне висунення підозри російському генералу Володимиру Омельяновичу, начальнику штабу угруповання «Днепр» армії Росії, заявивши, що саме він командував підривом греблі Каховської гідроелектростанції.

«Зміни клімату помножені на окупацію»

Російські вчені не вказують на справжні причини змін у стані Азовського моря, наголошує Сорока.

Вони замовчували ситуацію, що відбувається це через те, що окупанти все, що могли, познищували

«Факт збільшення солоності в Азовському морі це відомий факт і дійсно воно далі продовжує спостерігатися. Проте це відбувається не через кліматичні чинники. Вони замовчували ситуацію, що відбувається це через те, що окупанти все, що могли, познищували. І зараз використовують залишкові водні ресурси, тому для дорозбавлення вод не вистачає. Зміни клімату вони дійсно існують, і це велика проблема. Але, якщо ми будемо говорити про Азовське море і зараз ситуацію, то це зміни клімату помножені багатократно на наслідки війни на цій території і окупації цієї території», – наголошує фахівець.

Втім, щодо підвищення рівня солоності Азовського моря панікувати не варто, каже Сорока. В різні історичні періоди море мало різні рівні цього показника.

Немає підстав вважати, що вже завтра чи після завтра все загине.

«Були періоди, коли ця солоність була набагато більшою. Ще є буферний час по різних оцінках, для екосистеми Азовського моря критичними є 18 проміле. Ось до 18 ще є трохи часу, тому ми не будемо спостерігати масового мору риби, взагалі іхтіофауни (сукупність усіх видів риб, що населяють певну водойму – ред.) або різкої зміни вищої рослинності.

Якщо спиратися на супутникові дані, якихось істотних змін в екосистемі Азовського моря не спостерігається. Таким чином немає підстав вважати, що вже завтра чи після завтра все загине. Цього не буде, тому що доки екосистема стабільна і процес цей буде посилюватися. Було б бажано це контролювати, але фізичної можливості немає», – зазначив він.

«Не тільки воєнне забруднення»

Голова організації Let’s Do It Ukraine, екоактивістка Юлія Мархель розповіла «Новинам Приазов’я», що ситуація з Азовським морем викликає серйозне занепокоєння, оскільки саме війна суттєво вплинула на його стан.

«Не тільки воєнне забруднення, там міни, залишки всього що можливо, але і це, наприклад, забруднення від заводів, фабрик, тому що у нас немає фактично очищувальних систем, були зупинені заводи-гіганти, і це все одно потрапляє до Азовського моря.

Окрім цього є зміна клімату, яка пов'язана з катастрофою Каховської ГЕС. Насправді були порушені навіть річкові системи, які не дають своєчасний фактично доступ прісної води в Азовське море. Через це підіймається солоність і зовсім змінюється екосистема Азовського моря», – пояснила вона.

Азовське море надзвичайно забруднене, наголошує експертка. Це порушує баланс біорізноманіття, адже гинуть водні організми, також змінюється повністю склад донних відкладень, каже вона.

Мазут цей нікуди не дівається. Це та речовина, яку потрібно зчищати

«Дно моря забруднене, тому що все, що відбувається на поверхні, осідає на дно і насправді море само по собі немає можливості природного очищення як воно б могло робити це в мирний період. Також вже пройшов майже рік від того часу, як затонули два танкери з 4 тоннами мазуту, який потрапив в море.

Мазут цей нікуди не дівається. Це та речовина, яку потрібно зчищати. Навіть, якщо мазут потрапив на пісок, потім метр природного шару треба знімати й відправляти на спеціальне сміттєзвалище. Звичайно, окупанти цього не роблять. І на жаль, потрібно буде після деокупації Азовського моря і прилеглої території десятки або сотні років для того, щоб море відновилось», – зауважила Мархель.

Також, на думку екоактивістки, місцевим жителям варто бути обережними з купанням в Азовському морі і споживанні риби, яку там виловлюють.

«Їсти рибу з Азовського моря абсолютно не можна, тому що туди потрапило дуже багато токсичних речовин, а через харчовий ланцюжок токсичні речовини потрапляють до людського організму і не виводяться з нього, тільки накопичуються.

Ми маємо розуміти, що токсичні речовини потрапляють не тільки, коли ми їмо щось, але і через шкіру. Тому я б не купалась в цій воді, неможливо відпочивати в токсичних водах і вдихати токсичні фактично речовини при випаровуванні, коли збільшується температура», – додала вона.

Мазут вилився в Чорне море і також потрапив до Азовського в результаті зіткнення двох танкерів «Волгонефть» у Керченській протоці 15 грудня 2024 року – за основною версією через шторм. Танкери перевозили понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів та належали компанії «Роснефть». Видання «Важные истории» з’ясувало, що за 2024 рік та січень 2025 року не менш як 11 танкерів «Волгонефть» виходили в море в періоди, коли, згідно з їхніми класифікаційними свідоцтвами, не мали на це права.

Влада російської Анапи подала позов до Арбітражного суду Краснодарського краю проти власників двох танкерів, які затонули в Чорному морі в грудні 2024 року. За збитки, завдані регіону через розлив нафти, мерія вимагала 211 мільйонів рублів. Раніше експерти оцінили збитки тільки від забруднення моря на суму більш як 33 мільярди рублів.

Як заявили 19 вересня в оперативному штабі Краснодарського краю, у прибережній зоні в районі Анапи повністю очистили дно Чорного моря від мазуту. З моменту аварії нафтових танкерів минуло дев’ять місяців.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



