Як Росія зруйнувала канал Сіверський Донець – Донбас. Супутникові знімки

Там, де наступала російська армія на Донбасі, канал Сіверський Донець – Донбас – що був головним джерелом води для регіону – тепер на багатьох ділянках пошкоджений або зруйнований: відкрите русло, наземна частина у вигляді трубопроводу, насосні та фільтрувальні станції, трансформаторні підстанції, лінії електропередач тощо. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)публікують супутникові знімки каналу до наступу армії РФ Вересень 2019, 2021 чи 2022 року, якщо на той час на цій ділянці ще не відбувались бойові дії. під час повномасштабного вторгнення та станом на вересень 2025 року. Це лише незначна частина точок та споруд, де є пошкодження чи руйнування, через які канал не може функціонувати. Дефіцит води на окупованому Донбасі: що відбувається Станом на зараз окупована частина Донбасу, передусім донецька агломерація, від середини літа і досі потерпає від гострої нестачі води – про це свідчать численні фото- та відосвідчення, коментарів місцевих мешканців в соцмережах. Та й сама Росія це фактично визнає: віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін 18 вересня на Московському фінансовому форумі заявив, що проблему з водою «більш-менш» вирішать «до наступного року». А пізніше, за підсумками наради у Мінбуді РФ, окупанти оголосили: розробляють план боротьби з дефіцитом на п'ять років, до 2030-го. На зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним 4 серпня призначений Москвою керувати окупованою частиною Донецької області Денис Пушилін звинуватив у проблемах із водою Україну: нібито Київ влаштував «водну блокаду». Але це не відповідає дійсності. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну канал Сіверський Донець – Донбас продовжував забезпечувати водою окуповану донецьку агломерацію та вільний південь Донецької області. Вісім років гібридної агресії Росія систематично атакувала його споруди, розташовані поблизу лінії розмежування. Працівники «Води Донбасу» відновлювали подачу води з ризиком для життя: як повідомляв Politico з посиланням на дані UNICEF, протягом 2014–2021 років дев’ятеро працівників підприємства загинули, ще 26 зазнали поранень. Лише з 2016-го організація зареєструвала понад 450 випадків пошкодження водної інфраструктури на Донеччині внаслідок бойових дій. Одразу перед та після початку повномасштабного вторгнення армія РФ посилила удари по каналу. Там, де наступала російська армія на Донбасі, тепер на багатьох ділянках пошкоджено або зруйнованоспоруди каналу – це доводять, зокрема, супутникові знімки, що публікують в цьому тексті Донбас Реалії.



Детально про ситуацію з дефіцитом води на окупованій частині Донбасу можна почитати тут або подивитись тут. Сіверський Донець – Донбас _________________________________ Координати 2019

2025

На цих супутникових знімках вересня 2019 і 2025 року – насосна станція на «трубній» частині каналу Сіверський Донець – Донбас на північний захід від окупованої з 2014 року Горлівки, тепер це вже підконтрольна Росії територія. Добре видно, що тепер будівля станції зруйнована, а на ґрунті навколо – вирви від вибухів. Перед і на початку повномасштабного вторгнення армія РФ почала завдавати ударів по спорудах каналу в цьому районі, зокрема: 19 лютого 2022 року обстріляла насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водогону (через нього вода з каналу постачалась значній частині південного та центрального Донбасу – ред.) та зруйнувала трансформаторні підстанції, внаслідок чого було зупинене водопостачання в бік Покровська та Маріуполя на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримську №1 та №2.

23 лютого 2022 року армія РФ обстріляла насосну станцію третього підйому каналу біля Горлівки, електроживлення було припинене. Через це воду втратили, зокрема, окуповані Горлівка, Макіївка та Донецьк .

та . 23 лютого в результаті російських обстрілів поблизу Курдюмівки та Зеленопопілля були пошкоджені повітряні лінії електропередач, серед іншого знеструмлено насосну станцію «Біла Гора», повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. _________________________________ Координати 2019

2025

Тут окупована з 2014 року частина Донецької області, з якої армія РФ атакувала у 2022-му. На знімку цього року видно, що порівняно з 2019 роком просто біля труб каналу з’явились земляні укріплення . За пару кілометрів на північ від цього місця розташовувався КПВВ «Майорське», через який до повномасштабного вторгнення можна було перетнути лінію розмежування. Вздовж каналу по всій його довжині можна побачити окопи, земляні укріплення тощо. _________________________________ Координати 2021

2025

Це частина каналу у кількох кілометрах на південний схід від Часового Яру. Ділянка, де вона проходить, була окупована вже після захоплення російськими військами Бахмуту та Кліщіївки. На знімку цього року видно, що там, де труби каналу переходять у наземну частину, викопані земляні укріплення – з боку, де наступала армія РФ . _________________________________ Координати 2021

2025

Це наземна частина каналу Сіверський Донець – Донбас, ділянка на південь від Бахмуту. Агресор активно наступав в цьому районі з осені 2022-го, коли намагався захопити Бахмут. Найближчі населені пункти поруч з цією ділянкою каналу: Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка. Як і Бахмут, під час російського наступу ці населені пункти були фактично знищені. На знімку 2021 року видно, що в ньому є вода. На знімку цього року русло вже порожнє і перерізане ґрунтовою дорогою, що, ймовірно, використовується збройними силами РФ.

Координати 2022

2025

Курдюмівка і насосна станція неподалік на каналі Сіверський Донець – Донбас у 2021 та у 2025 роках. Зона потужних російських атак впродовж усього повномасштабного вторгнення. Будівлі станції зруйновані, як і будинки у селищі. 2022

2025

Це та сама ділянка біля Курдюмівки та частково саме селище, але більш загальний план. Тут можна побачити і трубопровід, що пошкоджений обстрілами.

Це крупний план трубопроводу – на знімку чітко видно великі пробоїни . Сама Курдюмівка, згідно з даними DeepState, була окупована 1 грудня 2022 року. _________________________________ «Система каналів і трубопроводів пошкоджена внаслідок багатомісячних обстрілів. Крім того, вода не може текти без електрики, яка необхідна для роботи насосів і фільтрів. Лінії електропередач були перебиті, а електростанції розбомблені. У підсумку весь регіон під впливом російського просування на українську територію на більшій частині Луганської та Донецької областей був відрізаний від електрики, води, каналізації», – прокоментувала у червні 2022 року ситуацію докторка Софі Ламброскіні, дослідниця Східної Європи, яка тоді вивчала економіку воєнного часу в Україні у Центрі Марка Блоха у Берліні.



Цей коментар вийшов у матеріалі Bellingcat «Як від наступу Росії постраждала критично важлива система водопостачання Донбасу». _________________________________ Координати 2021

2025

25 травня 2023 року Росія, атакуючи Курахове, обстрілом пошкодила дамбу Карлівського водосховища, після чого відбувся неконтрольований вихід 7,5 мільйонів кубометрів води. На знімку 2025 року видно, наскільки суттєво обміліло водосховище. _________________________________ Кооординати 2020

2025

Дамба Карлівського водосховища до та після руйнування. Русло, яким вода мала контрольовано проходити через дамбу, сухе. Координати 2021

2025