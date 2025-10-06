Що треба знати про водну кризу на окупованій частині Донбасу. Коротко

Значний дефіцит води на окупованій частині Донбасу активно обговорюють із середини літа – і він досі триває, попри усі заяви та обіцянки окупантів. У медіа та соцмережах чимало версій причин водної кризи та перспектив її вирішення. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали ключову інформацію – ось головне на цю тему.

Це коротка версія аналітичного матеріалу, який можна почитати тут або подивитись тут.

Причини водної кризи

Основних три:

Руйнування Росією каналу Сіверський Донець – Донбас

Ключовим джерелом води для Донбасу був канал Сіверський Донець – Донбас, а сам канал живили Сіверський Донець та Дніпро (дніпровську воду перекидали через ще один канал, Дніпро – Донбас). Росія під час повномасштабного вторгнення атакувала інфраструктуру каналу – трубопроводи, русло, насосні та фільтрувальні станції тощо пошкоджені або зруйновані – і тепер він не працює.

Обміління водосховищ

Це і причина, і наслідок. Водосховища виконували функцію резерву – запасу на випадок нестачі, приміром, влітку. Запас цей накопичувався за рахунок того ж каналу Сіверський Донець – Донбас, саме він був головним джерелом.

Водосховища живляться і з підземних джерел, снігами та трохи дощами, але значно меншою мірою. До того ж, останніми роками на Донбасі не так багато опадів, пояснює віцепрезидент асоціації «Укрводоканалекологія» Андрій Нікітін, натомість висока температура сприяла значному випаровуванню.

При цьому окупанти стабільно і багато вичерпували водосховища, й не приховують цього. Ватажок угруповання «ДНР» підконтрольне Росії збройне угруповання на території окупованої частини Донецької області, визнане в Україні терористичним Денис Пушилін сказав лідеру РФ Володимиру Путіну на зустрічі 4 серпня, що був розрахунок на резервні водосховища, які «раніше такими були». З його слів випливає За словами Пушиліна, водогін Дон – Донбас «зараз стабільно» дає 250 тисяч кубометрів за загальної потреби у 850 тисяч на добу. Він пояснив, що отримати до 50% необхідного об'єму вдавалось саме завдяки водосховищам (отже, звідти щодня вибирали орієнтовно по 175 тисяч кубометрів)., що з них вибирали по 175 тисяч кубометрів щодоби.

Вичерпання без поповнення і призвело до обміління водосховищ та загострення нестачі води.

Зношеність мереж

Ускладнила ситуацію зношеність мереж, через що значна частина дефіцитної води просто витікає через дірки у трубах. Навіть за словами Пушиліна, втрати води під час транспортування сягають 60%. А за оцінкою Андрія Нікітіна, з урахуванням численних аварій та несанкціонованих врізок вони можуть становити понад 80%.

Основних причин зношеності причин дві:

протягом 11 років, які контролюють захоплені території, окупанти обмежувались лише точковими ремонтами в разі критичної потреби, – масштабних робіт із оновлення мереж не було;

через дефіцит води окупанти запроваджували графіки, а це прискорювало і погіршувало стан мереж: про це казав Пушилін і підтверджують експерти.

Наслідком цього є погіршення якості води – коли вона все-таки дістається домівок, то може бути коричневою, зеленою, схожою на томатний сік, мати поганий запах.

Рішення є?

Усі можливі варіанти рішень мають суттєві «але»:

Вода зі свердловин чи шахт : обсяги малі, очищення дороге й складне.

: обсяги малі, очищення дороге й складне. Опріснення води з Азовського моря : технологічно й фінансово занадто затратне.

: технологічно й фінансово занадто затратне. Водогін Дон – Донбас: запущена одна гілка не закрила дефіцит повністю, будівництво другої гілки Росія «розглядає» ще з того ж липня, але рішення і досі немає.

На думку експертів, єдиний варіант забезпечити повноцінне водопостачання регіону – відновлення роботи того ж каналу Сіверський Донець – Донбас. Але для цього потрібен передусім контроль над територією, де він пролягає, а ще гроші і час. І контроль саме влади України.

Адже досі, як зауважує журналіст із Донецька Денис Казанський, маючи в розпорядженні і час, і ресурси, і альтернативні варіанти, – Росія не використала їх для подолання дефіциту води в окупації.

Перспективи

За прогнозами Андрія Нікітіна, водосховища можуть виснажитись вже наступного року. Але є ризик, що вже цього року води не вистачить для опалення. А через нестачу води, в тому числі у лікарнях, дитсадках і школах, може зрости кількість заражень холерою, гепатитами та іншими хвороби, які спричиняє антисанітарія.

Люди будуть ще більше виїжджати – і окуповану частину Донбасу чекає знелюднення, прогнозують експерти. Про те, що іншого шляху, окрім як виїжджати, вони не бачать, у відео та коментарях кажуть і самі місцеві жителі.

Експерти не виключають, що це може бути частиною свідомої політики Кремля з заміни українців на росіян або ж, як каже Казанський, «м’якого варіанту етнічної чистки».