Унаслідок ударів РФ на Житомирщині та Чернігівщині порушене електропостачання – влада

У двох північних областях України через російські повітряні удари фіксуються проблеми з електропостачанням, повідомили представники місцевої влади.

Другу добу поспіль ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури Житомирщини. Завдяки професійним діям рятувальників пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, вдалося оперативно локалізувати… Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб поновити електропостачання домівок жителів області та підприємств», – написав у фейсбуці начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Ще близько 6:00 12 січня про ускладнення руху електропоїздів інформувала «Укрзалізниця».

«Через відсутність напруги, а також вплив бойових дій, рух на Житомирщині ускладнений. Тож деякі приміські поїзди можуть вирушати в рейс із затримкою до 1,5 години», – вказував перевізник.

На Чернігівщині «важливий енергооб’єкт» пошкоджений у Новгород-Сіверському районі, повідомила компанія «Чернігівобленерго».

«Знеструмлена низка населених пунктів. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.