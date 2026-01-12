Військові РФ застосували вночі понад 100 «Шахедів» – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 12 січня російські військові атакували територію України 156 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із п’яти напрямків у Росії, та мису Чауда в окупованому Криму, близько 110 із них були «Шахедами», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях», – інформують українські військові.

Вони попереджають, що атака ще триває, «в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА», тому закликають дотримуватися правил безпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.