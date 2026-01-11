ГУР: Росія вперше атакувала Україну новим дроном «Герань-5»

На початку 2026 року Росія вперше атакувала Україну новим безпілотним літальним апаратом «Герань-5», повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

У відомстві кажуть, що безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки «Герань», апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

«Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації «комета», трекеру на базі мікрокомпʼютера Raspberry та 3G/4G модемамів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БПЛА типу «Герань-3», проте з більшою тягою», – зазначили у розвідці.

У ГУР уточнили, що маса бойової частини становить близько 90 кг, а заявлена дальність ураження – близько 1 тис. км.

«За наявною інформацією, ворог також опрацьовує варіанти застосування «Герань-5» з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу «повітря-повітря» Р-73 для протидії українській авіації», – уточнили у розвідці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.