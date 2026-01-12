Доступність посилання

Новини | Політика

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, фото ілюстративне
Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський вніс 12 січня до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану і загальної мобілізації.

Законопроєкти №14366 про затвердження указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та №14367 про затвердження указу президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» оприлюднені на сайті парламенту.

Документи надіслані на розгляд профільного комітету Верховної Ради.

30 жовтня 2025 року Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та щодо продовження загальної мобілізації.

