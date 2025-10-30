Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, якими подовжується воєнний стан і загальна мобілізація в Україні ще на 90 днів – до 3 лютого 2026 року.

У картках законопроєктів № 14128 і № 14129 на сайті парламенту зазначено, що документи повернуті з підписом президента.

21 жовтня Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану в Україні на 90 днів.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.