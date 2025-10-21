Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану в Україні на 90 днів.

За це проголосували 317 народних депутатів.

Також Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації на 90 днів. За це проголосували 315 депутатів.

Таким чином, воєнний стан та мобілізацію продовжили до 3 лютого 2026 року.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.