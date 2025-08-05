Катастрофа з водою на Донбасі: навіщо Путін викликав Пушиліна

Лідер Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі ватажка угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна та обговорив із ним катастрофічну ситуацію з водою на окупованій частині Донбасу.

Путін звернув увагу на величезний відсоток втрат під час транспортування води, на що Пушилін уточнив, що вони сягають 60 відсотків – а головна причина полягає нібито у зміні графіка подачі води.

«Такий графік, на жаль, збільшує зношування мереж. Ми ремонтуємо, і щодня усувається 100 поривів», – запевнив Путіна Пушилін.

Також він звинуватив в цьому Україну, мовляв, вона не ремонтувала мережу водопроводів із 90-х років.

Останніми тижнями на захопленій Росією частині Донбасу до межі загострилася ситуація з водопостачанням – окупанти перевели густонаселені міста у пік спеки на графік подачі води раз на 3-4 дні по кілька годин.

При цьому навіть тоді вода може йти жахливої якості і не доходити до верхніх поверхів. Люди в окупації кинулися купувати бутильовану воду, почався дефіцит. Тоді в окупацію відправили водовози з Росії, які долають тисячі кілометрів до захопленої частини Донбасу, а сама окупаційна адміністрація почала будувати міні-канали з водосховищ навколо Донецька.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: