«Туризм мертвий, море отруєне»: підсумки курортного сезону-2025 в окупації

На окупованій частині Херсонщини відзначається зростання туристичного потоку, заявили у серпні у підконтрольному Росії так званому міністерстві курортів і туризму регіону. В окупаційному відомстві також повідомили, що більшість туристів – це сім'ї російських військовослужбовців. Але нібито є й ті, хто приїжджає відпочивати туди «усвідомлено».

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» докладніше дізнавалися про те:

Хто і де відпочивав цього року на пляжах Приазов'я?

Якої шкоди завдала окупаційна влада туристичній сфері півдня?

Чи складно її буде відновити після звільнення територій?

В так званому міністерстві окупаційного уряду захопленої частини Херсонщини зазначили, що відпочивальники користуються послугами туристичного інформаційного центру. Там вони начебто дізнаються інформацію про курортні місця і передають її своїм знайомим.

Представник окупаційного відомства Володимир Шарій розповів, що туристичну сферу на затопленій частині Херсонщини хочуть зробити такою, яка працює цілий рік поспіль.

Водночас в окупаційному міністерстві нагадали, що всі власники засобів розміщення мають пройти так звану класифікацію, відповідно до вимог російського законодавства. Без проходження цієї процедури та включення до Єдиного російського реєстру надання послуг проживання буде «незаконним», наголосили там.

У Центрі національного спротиву повідомляють, що при цьому на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей пляжі безлюдні, а готелі стоять порожні. У підпіллі зазначили, що з 2022 року окупаційні адміністрації обіцяють повноцінні туристичні сезони, але далі обіцянок справа не йде.

Занепад та відсутність туристів

Депутат Генічеської міської ради Херсонщини Юліан Лучко розповів «Новинам Приазов'я», що до повномасштабного вторгнення у кожному з населених пунктів регіону туристичний сезон вирував. Натомість зараз у порівнянні з тим періодом – відпочивальників майже немає.

«Залізний порт, Лазурне, Большевік (Приморське – ред.), багато курортних місць, раніше там було дуже багато туристів, і вони жили тільки з того, що заробили на туристах. Але зараз відпочивальників там немає», – стверджує він.

За словами Лучка, цього року, крім російських військових, на Арабатській стрілці відпочивали також росіяни, які працюють на окупованій території Херсонщини.

Відпочивальники – росіяни, які служать

«Туди на море приїздили ті, хто працює в Генічеську. Це ті росіяни, хто проходить службу, а також місцеві жителі поодинокі. Так, доступ до води був, але ж у порівнянні з тим, скільки було людей до цього, воно не йде ні в яке порівняння. Все запущене, ніхто цим не займається, людей немає», – поділився депутат.

У майбутньому, попри заяви окупаційної влади, робота туристичної сфери навряд чи буде розвиватися, вважає Лучко.

Нічого не змінюється вже котрий рік поспіль

«Там все і робиться тільки для зйомок сюжетів для внутрішнього користувача, я маю на увазі, що вони це покажуть на своїх російських каналах. Але далі цих сюжетів нічого не йде. Була також інформація, що вони запускають в селищі Стрілкове теплі джерела, хоча вони вже там давно існують. Ніби це такий туристичний магніт. Ну це тільки гасла. Ніхто ні до яких туристичних принад точно не поїде. Нічого не змінюється вже котрий рік поспіль і не зміниться, поки не повернуться ці території під український контроль. Це очевидно», – додав він.

«Почали повертатися москвичі»

Призначений Росією керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький наприкінці серпня заявив, що робота з розвитку туристичної інфраструктури у регіоні триває.

За його словами, вже розробили туристичні маршрути, які поєднають ландшафти селища Кирилівка, як-от Молочний лиман, Атманайська дамба, коси Пересип та Степанівська, з культурними пам'ятками регіону за допомогою круїзного маршруту. Балицький зазначив, що маршрут має поєднати Кирилівку, Приморське та Бердянськ по Азовському морю.

Директор сімейного курорту-готелю «Пересип» у Кирилівці Сергій Лавріненко розповів «Новинам Приазов’я», що цього року туристичний сезон у цьому селищі був провалений.

Рік тому почали повертатися ті москвичі, які приїздили ще до 2014 року в Кирилівку

«Якщо брати українську Кирилівку 2020 року, наприклад, то було 2,5 мільйони відпочивальників, приїжджали зі всієї України, і не тільки, з-за кордону теж. Тобто працювали 500 баз відпочинку офіційно тільки, а 700 – десь неофіційно. Працювали всі розваги. Але 2022 рік – окупація Кирилівки загарбниками, то, звісно, сезону не було, а потім і 2023-го не було сезону, і 2024 року був сезон вихідного дня. Рік тому почали повертатися ті москвичі, які приїздили ще до 2014 року в Кирилівку. От така аудиторія з'явилась. У 2025 році працювали лише 10% баз відпочинку від тих, що там були колись», – розповів він.

Серед відпочивальників цьогоріч були переважно місцеві жителі, сім'ї російських військових та інші жителі Росії, продовжив Лавріненко.

«Місцеві – це Мелітополь, Василівка, Акімовка, Дніпрорудне, Енергодар. При цьому кажуть, що у Мелітополь понаїхало багато людей і траса завантажена дуже – швидкість 50-60 км не більше. Постійний рух йде на Мелітополь. Інша аудиторія – це оці москвичі, які знають Кирилівку ще з довоєнних часів. Вони їдуть через Ростов до Мелітополя, до Кирилівки. І третя цільова аудиторія – це родичі військових. Родичі військових або ті, яким дають якісь пільги на відпочинок», – додав він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Формально відкрилися, формально закрилися»

Цього року у Кирилівці працювали великі туристичні бази, а також ті, власників яких змусили відкритися, розповідає директор готелю. Він каже, що саме такі бази відпочинку після окупації окупанти повідбирали у власників, назвавши це «націоналізацією».

Вони відкрилися, хоча це було збитково

«Деякі бази, таких багато було, відкрились формально, бо місцева влада вимагала, щоб вони відкрилися, або погрожували забрати ліцензію, або право власності, як нецільове використання землі. Вони відкрилися, хоча це було збитково. Формально відкривалися формально закривалися, тільки щоб зберегти якісь права. Деяким давали гранти на відкриття. Хтось гранти ці брав, але відпочивальників немає», – наголошує Лавріненко.

За його словами, бази, які не працюють, зараз можна розділити на такі, що закриті, пограбовані та ті, що використовуються військовими РФ.

«Це, наприклад, база «Пересип», директором якої я є. Федотова коса, якщо подивитися направо-наліво, місцеві говорять, що це порожній пляж, порослий бур'яном, що за горизонтом. Дивишся, навколо степ і порожньо», – каже власник бази відпочинку.

«Маріуполь – не курорт»

Депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин розповів «Новинам Приазов’я», що цього року там відпочивали здебільшого місцеві жителі, а також ті, хто приїхав працювати до міста.

Люди були на морі, тому що Азовське море – це завжди була родзинка

«Літо в Маріуполі було дуже гаряче. Як всі знають, в місті не було і немає зараз води. Вмикають раз на три-чотири дні по декілька годин воду. Такого шаленого курортного сезону не було. Ні одна нормальна людина не поїде зараз у напівзруйнований Маріуполь відпочивати.

В кого є гроші, ті поїдуть або в Туреччину, або в Сочі, але явно не в Маріуполь. На пляжах були жителі Маріуполя. Саме через те, що не було води, а митися треба, а також заробітчани, які приїжджають до Маріуполя на будівельні роботи», – розповів він.

Бази відпочинку у Маріупольському районі працювали, але були напівпорожніми, каже депутат. Туди їхали переважно жителі окупованих територій Донеччини й Луганщини.

Бази відпочинку були напівпорожні. Людей було небагато

«Вони раніше їздили у Новоазовський район, у ті райони, які були окуповані з 2014 року. Зараз їздять і в Маріуполь, і в Мелекіне, на Білосарайську косу, в Урзуф. Це ті люди, у яких немає грошей їздити на нормальні курорти. Плюс останні роки море стало прозорим, але дуже багато медуз, купатись точно незручно в такому морі.

Ми знаємо, що Мелекіне, Білосарайська коса, Урзуф, які біля Маріуполя, вони вціліли, бази відпочинку працювали. Але та інформація, яка в мене є, то бази були напівпорожні, людей було небагато», – сказав він.

В цілому Маріуполь вже не нагадує курортне місто, додав депутат. За його словами, будуються траси, сухопутні дороги повз Маріуполь до Криму, а саме місто перетворилося на військово-логістичний хаб. Саме з Маріуполя перекидається військова техніка на Запорізький та на Донецький напрямки.

«Знищили екологію»

Голова громадської організації «Азовська гостинність», власник одного з готелів у Кирилівці Денис Катюха розповів «Новинам Приазов’я», що окупаційна влада завдала величезної шкоди як туристичній інфраструктурі, так і стану Азовського моря, і регіону в цілому.

«Вони знищують туристичний сезон, туристичну інфраструктуру, екологію моря. Якщо сказати про те, що відбулося у цьому році, ми пам'ятаємо минулої зими велику аварію з мазутом в Анапі, з аварією танкерів. Це наробило великої шкоди екології моря. Всі бачили шматки мазуту, які були на пляжах.

Плюс до цього – пекуча спека. Після підриву Каховської гідроелектростанції у 2023 році екосистема півдня України опинилась на межі зникнення. Це не тільки Каховське водосховище, це вся система зрощення полів, канали. Тобто все це привело до кліматичної трансформації», – зазначив він.

На світанку 6 червня 2023 року, стало відомо про руйнування Каховської ГЕС. Українська влада тоді звинуватила у підриві греблі російських військових, які захопили, замінували і контролювали станцію з 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджувала, що це начебто Збройні сили України вночі обстріляли і пошкодили об’єкт.

«Змушують їхати бюджетників»

Малий бізнес, який раніше складав основу економіки регіону, практично знищений, каже депутат. Мова йде переважно про власників житла, яке щоліта здавали в оренду відпочивальникам.

Охочих поїхати в зону бойових дій немає

«Тепер ці об'єкти або покинуті, або вилучені під військові цілі. Що стосується саме курортів, у Кирилівці, на території колишнього санаторію, існує неофіційний центр реабілітації військових РФ. Ця територія оточена, стоять блокпости. Тож не можемо казати про той туристичний потік, який насправді є. Охочих поїхати в зону бойових дій навіть з РФ, з тимчасово окупованих територій немає. Ніхто не хоче подорожувати. Ті, хто їде – це люди, яких змусили або чимось приманили. Це, як правило, бюджетники», – каже Катюха.

Курортний сезон-2025 на окупованих територіях півдня є черговим, який не відбувся, додав Катюха.

«Туризм на тимчасово окупованих територіях мертвий, море отруєне, узбережжя перетворене на військову базу, інфраструктура зруйнована, економіка знищена, місцеве населення під тиском і страхом. Такі спроби відновити відпочинок – це не більше, ніж ширма для російської пропаганди», – зазначив він.

Втім, Катюха впевнений, що після деокупації південних територій туди швидко повернуться інвестиції та туристи.

«Що стосується відновлення туристичного потоку, то тут я можу сказати впевнено, що він відновиться, тому що ми отримуємо дуже багато повідомлень досі на соціальні мережі готелю. Тому люди, які прийдуть до нас, це перші наші інвестори, якісь гроші будуть. Я думаю, що ми все відновимо», – прогнозує експерт.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)