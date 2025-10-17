«Цвинтар зростає»: у Маріуполі фіксують найвищу смертність. Чому люди помирають?

В окупованому Маріуполі фіксується високий рівень смертності, повідомила на початку жовтня міська рада. Там зазначили, що, за повідомленнями місцевих блогерів, щодня у місті помирають близько 20 осіб. Це означає, що протягом місяця йдуть із життя приблизно 600 людей.

Про цю ситуацію також написали в українському Центрі вивчення окупації. Там зауважили, що такий рівень смертності у кілька разів перевищує показники 2022–2023 років, коли фіксувалося 350–400 смертей на місяць. Ба більше, така кількість смертей перевищила показники часів епідемії коронавірусу.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» дізнавався:

Чому в Маріуполі наразі фіксують високий рівень смертності?

Як окупаційна влада планує заселити його росіянами?

Наскільки Росія замістила населення у Криму за понад 10 років окупації і чи продовжує це робити зараз?



У Маріупольській міській раді зазначили, що ймовірною причиною ситуації з високою смертністю може бути пережитий стрес під час російської блокади міста, жахлива якість води і низький рівень умов життя у місті після окупації. А також колапс медичної системи, відсутність ліків, професійних лікарів, неможливість потрапити на прийом та отримати необхідне лікування або дочекатися вчасно «швидкої допомоги».

Водночас призначений Росією так званий мер окупованого Маріуполя Антон Кольцов заявив, що зараз у місті нібито проживають 330 тисяч людей, але протягом наступних 2–3 років кількість населення може становити 500–550 тисяч.

Окупаційний чиновник зазначив, що у Маріуполі начебто вже відчувається зростання населення. Зокрема, це спричиняє транспортні проблеми, затори, і окупаційна влада нібито вже готує нові дороги, встановлює світлофори, ремонтує магістралі, включаючи проспект Металургів і бульвар Шевченка, а також будує міст через річку Кальміус.

«600 смертей на місяць»

Заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей розповів «Новинам Приазов’я», що, на його думку, заяви окупаційної влади про кількість населення у місті перебільшені, а показники смертності справді суттєво зросли.

Стандартні такі середні показники були на рівні 350-400 смертей на місяць

«У нас до вторгнення, до окупації проживало офіційно 430 тисяч мешканців, але ми розуміли, за даними білінгу від операторів мобільного зв'язку, що ця кількість була вищою. Бо у нас все ж-таки було багато переселенців з 2014 року і фактично населення Маріуполя могло перевищувати 500 тисяч людей. Зараз в місті явно менш як 300 тисяч людей. Якщо порівнювати поточні показники смертності, яку бачимо в Маріуполі з відкритих джерел з 2021 року, то зростання суттєве.

У нас була в активній фазі пандемія коронавірусу і у нас фіксувалося додатково до 150 смертей на місяць. Але загалом ці показники не перевищували 450-500, на піку 550 смертей на місяць. Зараз фіксується 600. Стандартні такі середні показники були на рівні 350-400 смертей на місяць. Тобто зростання суттєве, незважаючи на те, що населення міста суттєво скоротилося», – пояснив він.

«Нереальні плани»

У Маріуполі наразі спостерігається повний колапс системи життєзабезпечення міста, каже посадовець. Кочубей пояснює це великою проблемою з кваліфікацією лікарів і взагалі з забезпеченням лікарями медичних закладів міста після російської окупації.

Є проблема з якістю надання ургентної медичної допомоги

«Це призводить до того, що несвоєчасно, дуже часто неякісно надаються медичні послуги. Тобто якщо тих громадян України, які наразі вимушені були виїхати за кордон, перебувають у країнах Європи, наприклад, їх дивує те, що там звичайний запис до лікаря може тривати декілька днів, тижнів і навіть місяців. А ситуація, яка зараз склалася в Маріуполі, ще гірша.

Якщо в країнах Європи немає ніякої проблеми з терміновими медичними послугами, коли потрібна якась ургентна допомога, то в окупованому Маріуполі навіть такий базовий рівень послуг на дуже низькому рівні. Тобто потрібно дійсно багато тижнів, місяців чекати запису до лікарів, перш за все, до вузьких спеціалістів, і є проблема з якістю надання ургентної медичної допомоги», – додав він.

До планів окупаційної влади збільшити кількість населення у Маріуполі до 500 тисяч людей заступник міського голови ставиться скептично. Інфраструктура понівеченого міста до цього не готова, каже Кочубей.

«Це однозначно заміщення росіянами й, скоріш за все, це довгострокові плани окупантів. Наразі в них навіть немає на ту кількість населення, яка є в Маріуполі, необхідної інфраструктури життєзабезпечення, навіть у наданні медичних послуг. Тому говорити про те, що вони досить швидко можуть стимулювати приток населення з регіонів Росії до Маріуполя і збільшити населення до 500 тисяч, це точно виглядає нереально», – зауважив він.

«Кладовища розростаються»

Керівник Центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів «Новинам Приазов’я», що про підвищення рівня смертності свідчить також кількість поховань на місцевому кладовищі.

«Ми проводили черговий аналіз по Google Maps, свіженькі, що були оновлені. І бачимо зростання вже маріупольського цвинтаря нового сектору. Чому так відбувається? По-перше, це медичний колапс, який вирує. Наприкінці вересня окупаційна влада звітувала, що наповненість медичним персоналом всіх рівнів, маю на увазі, лікарі, медсестри, санітарки, не перевищує 30% по всіх лікарнях. Це означає, що є 70% нестачі медичного персоналу, це означає, що просто немає кому надавати медичну допомогу. Про якість я промовчу, тому що з лікарів у місті залишилися гірше з гіршого, як то кажуть, всі інші повиїжджали», – стверджує він.

Андрющенко впевнений, що взимку рівень смертності у Маріуполі буде зростати, переважно серед пенсіонерів.

«60% щонайменше – це люди пенсійного віку, зрозуміло, що це категорія, яка найбільш вражена цим негативним явищем, а плюс за відсутності медичного класу, ясно, що їх не витягують. Колись сказали: «Від чого лікують, від того й помирають». І третя складова, яка додалася до такого стрімкого зростання, – це відсутність води, відсутність нормальної санітарії.

Плюс окупаційна влада приховує реальний ступінь і види захворювань, які вирують. А це не дозволяє з ними боротися широким колом. Це три такі черепахи, на яких базується зростання смертності, вона ще буде зростати, все на те вказує. Взимку ще буде погода впливати на ступінь захворюваності», – пояснив він.

«Переселяють етнічних росіян»

У Маріуполі наразі жителів Росії майже така ж кількість, як і корінних маріупольців, каже Андрющенко. При цьому окупаційна влада досі зацікавлена переселити туди саме етнічних росіян, переконаний він.

Це мають бути етнічні росіяни, православні, як вони вважають, не мігранти

«Хто приїде, тим і заміщують. Фактично зараз ми бачимо, що здебільшого це Санкт-Петербург, була Москва, тому що там були розгалужені ці програми пільгового іпотечного житла. А зараз бачимо, що поїхали з Челябінська, але незрозуміло, чому. Тобто де забудовники заходять в нормальну рекламу, де вона притягує звідти їм клієнтів, звідти і їдуть.

Сказати, що є якийсь пріоритет саме у російського уряду чи у російської влади, з якого регіону завозити, такого немає. Тобто в них є розуміння, що це мають бути етнічні росіяни, православні, як вони вважають, не мігранти, не азійці, не мусульманська діаспора, не кавказці. Тому тут середня смуга Росії», – каже керівник Центру вивчення окупації.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Досвід Криму

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв нагадує, що за роки окупації Криму частина місцевих жителів звідти виїхала. Натомість півострів заселили росіянами.

Міграційний процес до Криму з боку російських громадян продовжується

«Враховуючи те, що виїхали українці етнічні, кримські татари, проукраїнські громадяни і замість них приїхали росіяни, то в цілому кількість населення сильно не змінилася в порівнянні з 2014 роком, але якість дуже сильно змінилася. На жаль, міграційний процес до Криму з боку російських громадян продовжується. Вони намагаються придбати там майно, вони намагаються переїхати, їх стимулюють. Наприклад, тим так званим героям так званого «СВО» (спеціальна військова операція – так влада РФ називає війну, яку веде проти України – ред.), не тільки надають гроші, а також надають земельні ділянки в Криму», – каже він.

Росія досі продовжує переслідувати жителів окупованого Криму і спонукати їх до виїзду з півострова, розповідає правозахисник. Таку ж політику російська окупаційна влада буде поширювати й на інших захоплених територіях, переконаний Барієв.

«Вони почали переслідувати кримських татар, і дійсно декілька тисяч кримських татар вимушені були виїхати на територію материкової України, підконтрольну українській владі. У нас були різні підрахунки – до 20 тисяч кримських татар вимушені були виїхати», – нагадує він.

За словами правозахисника, коли розпочалася повномасштабна агресія РФ проти України у 2022 році, почався другий етап масового виїзду кримських татар, в першу чергу чоловіків, через часткову мобілізацію у Збройні сили РФ.

«І дійсно тоді теж декілька десятків тисяч почали від'їжджати в треті країни: Казахстан, Туреччину, європейські країни, на територію, підконтрольну владі України.

Але зараз ми бачимо третій етап. У РФ вже посилили своє законодавство і зараз позбавляють російського громадянства. Тобто спочатку насильницьки зробили громадянами Російської Федерації., далі заарештували, відправили в тюрми і колонії, а тепер позбавляють громадянства РФ. Тепер люди, які після відбування російського покарання, не зможуть повернутися до своїх домівок», – зазначив Барієв.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це «спеціальною операцію». Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)