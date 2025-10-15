«Дали ляпаса Генштабу РФ»: деталі контрнаступу ЗСУ на Запорізькому фронті

Сили оборони України просунулися на понад три кілометри поблизу Оріхова у Запорізькій області, повідомив днями президент України Володимир Зеленський. За його словами, крім територій біля Оріхова, українські підрозділи продовжують контрнаступальні дії в районах Добропілля.

Водночас в американському Інституті вивчення війни пишуть про те, що російські війська продовжують масштабний наступ по всій лінії фронту, від Сумщини до Херсонщини, однак майже ніде не досягають значних успіхів.

Що ще відомо про успіхи українських військових на півдні?

Чи змінилися цілі російської армії у цьому регіоні?

Чому Росія, не маючи результатів на південному фронті, все одно не демонструє готовності до перемовин?

Про все це читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив днями, що на Оріхівському напрямку українські військові покращили тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Загалом Сили оборони просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених, зазначили у Генштабі.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів «Новинам Приазов’я», що окупанти прагнули захопити населені пункти поблизу Оріхова, втім українські бійці спрацювали на випередження і просунулися у цьому районі.

Лінія бойового зіткнення на нашому напрямку – явище доволі динамічне

«Населені пункти Щербаки, малі Щербаки, вони розташовані дещо на захід від самого Оріхова, проте цей напрямок контролювали Сили оборони України. Наші штурмові підрозділи просунулися вперед і нам вдалося значно покращити своє тактичне положення. Наша розвідка мала інформацію про те, що ворог хотів зробити подібний крок, також увірватися і взяти під контроль ці населені пункти, але здійснили наші пошуково-ударні дії, внаслідок яких ворог поніс деякі втрати. Це одна з вдалих операцій наших штурмовиків.

Лінія бойового зіткнення у нас на напрямку – це явище доволі динамічне і хоча загалом ворог немає просувань, проте постійно на деяких ділянках точаться такі бойові дії, коли ми відкидаємо ворога, коли ворог намагається вклинитися у нашу оборону», – пояснив Волошин.

Такі успіхи українських підрозділів не пов'язані з тим, що російська армія має менше ресурсів на Запорізькому напрямку, ніж раніше, каже речник. Навпаки, російські сили накопичують особовий склад і ресурси у цьому регіоні.

Ми їх намагаємось знищити і тим самим мінімізувати кількість штурмових дій

«Противник накопичує тут особовий склад штурмових груп. Деякі підрозділи сюди ворог перекидає з інших напрямків і ці підрозділи тут проходять відновлення, поповнення втрат своїх і навчання цього поповнення, а також підготовку до подальшого проведення штурмових дій.

Штурмові групи цих підрозділів перекидають потім на передові позиції, і вже звідти проводяться штурмові дії. Але Сили оборони України чудово розуміють це і намагаються відрізати їхній передній край, від їхніх тилів, від їхньої логістики. Тому навіть перекидання штурмових груп на передові позиції це доволі непроста для противника справа. Ми їх намагаємось знищити і тим самим мінімізувати кількість штурмових дій на передньому краї», – зазначив речник Сил оборони півдня.

«Суїцидальні дії армії РФ»

Тим часом на Придніпровському напрямку що на Херсонщині окупанти не припиняють спроб висадитися в острівній зоні, розповів Волошин. За його даними, протягом минулого місяця зафіксовано більше півтора десятка таких спроб.

Противник намагається налагодити логістику по воді

«В основному це спроби біля Антонівських мостів: автомобільного і залізничного. Ворог намагається висадитись, наприклад, на островах «Білогрудий», «Великий Потьомкін», проте це йому не вдається. Наразі окупанти проводять ротаційні заходи, намагаючись змінити той особовий склад, який є на декількох островах. Ворог має певні спостережні пости, тому що позиції там збудувати і утримувати доволі важко, тому контроль за островами намагається здійснювати методом спостережних постів і зараз спробував провести ротаційні заходи. Але це були невдалі заходи, тому що ми потопили декілька таких транспортів, які везли цей особовий склад.

Крім того, противник намагається налагодити логістику по воді, також застосовуючи плавзасоби, але здійснити цього не може. І вся логістика в нього йде через безпілотні літальні апарати методом скиду. Ми бачимо все, що відбувається на цих островах завдаємо ворогові нищівних ударів, проте спроб він все ж таки не припиняє», – зауважив він.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук називає дії російської армії в острівній зоні на Херсонщині «суїцидальними». Про великий наступ на Херсон говорити недоцільно, переконаний експерт.

В середньому від 10 до 15 артилерійських систем Україна знищує на лівому березі»

«Після того, як ворог починає обстрілювати наші мікрорайони, зокрема обласного центру, або херсонських громад, які на правому березі знаходяться, відразу включається наша артилерія, тобто відбувається контрбатарейна боротьба і ми говоримо, що протягом дня, в середньому від 10 до 15 артилерійських систем Україна знищує на лівому березі», – розповів він.

За словами Братчука, загалом деякі підрозділи окупаційних сил з Херсонщини сьогодні оперують або перекидають на Покровський напрямок.

«Тож не можемо говорити про те, що ворог тут планує надзвичайні зусилля для того, щоб проводити великий наступ. Бо великий наступ, як відомо, пов'язаний з форсуванням річки Дніпро, що наразі є неможливим. Враховуючи ті міцні і неприступні позиції Сил оборони на правому березі, які у нас є, ворог навряд чи на це піде. Хоча острови продовжують намагатися атакувати», – каже Братчук.

«Без успіху окупантів»

Просування української армії у Запорізькій області – це «ляпас» російському військовому командуванню, вважає речник Української добровольчої армії.

...такий ляпас величезний і військовий, і політичний, і інформаційний було завдано саме Російському Генштабу

«На сьогодні це такий ляпас величезний і військовий, і політичний, і інформаційний було завдано саме Російському Генштабу. Ситуація є динамічною і, можливо, сьогодні вже ця площа і ця відстань збільшилися (просування українських військових).

Бої напружені, бої важкі, але очевидно, що армія РФ на сьогодні дійсно не має тих сил відповідних для того, аби провести загалом повномасштабний наступ, зокрема на обласний центр Запоріжжя», – запевняє експерт.

Він визнає, що останнім часом, окупанти намагалися повністю взяти під контроль одну з трас на півдні біля Запоріжжя як лінію оборони.

«Ми говоримо про ту дорогу, яка проходить через Оріхівський і Василівський райони, або громади Запорізької області. Сьогодні це наш контроль, сьогодні ми ворогу такої можливості не дали. Тому сказати, що у ворога є успіхи не можемо, тому що успіхів дійсно немає», – стверджує він.

«Штурми не припиняться»

Російські військові і надалі будуть намагатися покращити свої позиції як у Херсонській, так і у Запорізькій областях, тому штурмові дії у цьому регіоні будуть продовжуватися, вважає Братчук.

Тема знаходження наших слабких місць залишається актуальною

«Активність ворога буде проявлятися, тому що це можливість тримати нас в напрузі – наші Сили оборони, пробувати впливати на відповідні ротації тих чи інших підрозділів з метою підсилення відповідних напрямків фронту.

Тобто ворог намагається діяти як стримуючий фактор, ну і пробувати знаходити слабкі місця в нашій обороні для того, щоб рухатися вперед. Власне він це демонструє на південнодонецькому напрямку. Тобто тема знаходження наших слабких місць, вона все одно залишається актуальною», – додав речник Української добровольчої армії.

Чому РФ не хоче припиняти війну?

Попри те, що Росія наразі не має успіхів на фронті на півдні України, вона все одно не демонструє готовності до перемовин, зокрема, і щодо окупованих територій. Таку думку висловила кандидатка політичних наук, політологиня-міжнародниця Олеся Яхно.

Експертка вважає, що партнери України вже зрозуміли – Росія не збирається закінчувати війну, і бойові дії будуть тривати надалі.

Росія хоче фактично створювати альтернативну Україну на окупованих територіях

«Ми бачимо, що триває боротьба за буферну зону, сіру зону, але під яку Росія маскує прагнення не просто відхопити якусь частину території, створити буферну зону і сказати, що це важливо для нашої безпеки, щоб Україна не змогла відвоювати. Росія хоче фактично створювати альтернативну Україну, я так думаю.

Тобто ці всі розмови про першопричини, що щось там треба змінювати. Вони хочуть на цих окупованих територіях створювати альтернативну Україну, яка буде і після завершення військових дій показувати, що дивіться, от там якась недоУкраїна, а от справжня Україна – дружня до Росії, вона тут», – вважає вона.

Україна не визнає окуповані території російськими, водночас Росія не збирається звідти виходити, зазначила політологиня. Якщо у майбутньому будуть досягнуті домовленості про припинення бойових дій і узгоджена лінія розмежування, важливо буде подбати про гуманітарні проблеми, які стосуються жителів окупованих територій, додала експертка.

«Коли стане зрозуміло, що дійсно де-факто може бути оця лінія розмежування, на якій буде дотримуватися контроль з приводу забезпечення перемир'я і можливість вибору, коли люди зможуть вільно вирішувати, чи залишатися там, чи ні, а дітей силою не будуть переміщувати, як зараз, ось це має бути важливою складовою будь-якого перемир'я», – зауважила Яхно.

Колишній директор ЦРУ та генерал США у відставці Девід Петреус висловив сумнів у можливості реальних переговорів із Росією до моменту, поки ситуація на фронті не зміниться кардинально. На його переконання, для цього Україні необхідно значно посилити підтримку в усіх ключових сферах, аби вона змогла жорстко зупинити наступ Росії. Петреус наголосив: Путін має усвідомити, що йому не вдасться захопити більше українських територій.

висловив сумнів у можливості реальних переговорів із Росією до моменту, поки ситуація на фронті не зміниться кардинально. На його переконання, для цього Україні необхідно значно посилити підтримку в усіх ключових сферах, аби вона змогла жорстко зупинити наступ Росії. Петреус наголосив: Путін має усвідомити, що йому не вдасться захопити більше українських територій. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що будь-які перемовини щодо територій можливі лише після досягнення припинення вогню, і наразі Путін до цього не готовий. Тому ключовим завданням є досягти саме цієї зустрічі й домовленості про зупинку бойових дій.

пояснив, що будь-які перемовини щодо територій можливі лише після досягнення припинення вогню, і наразі Путін до цього не готовий. Тому ключовим завданням є досягти саме цієї зустрічі й домовленості про зупинку бойових дій. Міністр Закордонних справ Росії Сергій Лавров наприкінці вересня заявив, що розраховувати на повернення України до кордонів 2022 року «було б політичною сліпотою», а 8 жовтня заступник голови російського МЗС Сергій Рябков сказав, що можливості для припинення війни проти України вичерпані.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)