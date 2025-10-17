Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Суспільство

Їх «обнулили». Історії російських солдатів, яких убили свої

Термін «обнулення», тобто вбивство своїми ж, став стійким і виразом в середовищі російських військовослужбовців під час війни
Термін «обнулення», тобто вбивство своїми ж, став стійким і виразом в середовищі російських військовослужбовців під час війни

На четвертому році повномасштабної війни Росі проти України випадки насильства серед російських військових, включаючи вбивства та погрози «обнуленням», стають дедалі частішими. Такі історії зібрали проєкти Радіо Свобода – Сибір.Реалії і Кавказ.Реалії.

45-річний російський мобілізований Костянтин Урусов зник безвісти більше двох місяців тому. Його рідні впевнені, що його вбили свої ж – перед загибеллю він телефонував їм і попереджав, що його можуть «обнулити» за відмову воювати далі.

Приблизно в цей же час донька іншого російського військового записала відеозвернення про загибель свого батька – рідні впевнені, що його побили, так би мовити, товариші по службі, а потім розстріляли.

«Після госпіталю відмовився воювати»

45-річний Костянтин Урусов жив із сім’єю в Москві, коли йому надійшла повістка в жовтні 2022 року.

– Він не рвався на це У Росії офіційно повномасштабну війну проти України називають спеціальною військовою операцією (СВО), звичайно. Але тоді ми були в шоку, нам не дали інформації, а чи можна взагалі відмовитися. Навпаки, погрожували ж тюрмою за відмову, – говорить його родичка Ольга (ім’я змінено для безпеки співрозмовниці). – Приписали в результаті до частини № 31135 у Підмосков’ї. Майже одразу відправили на фронт.

Через рік Костянтин був важко поранений.

– У нього осколки по всьому тілу: у жовтні 2023 року був поранений. Були пошкоджені повністю обидві ноги і черевна порожнина. Навіть у кістки потрапили осколки. Боялися, що ходити він так і не зможе, – згадує Ольга. – Чотири місяці він намагався відновлюватися в госпіталі. Але не встиг. Він повзав насилу. Йому постійно були потрібні знеболювальні, інакше він кричав від болю.

На військово-лікарській комісії в лютому 2025 року єфрейтору Урусову поставили категорію «Г» (не придатний до військової служби), але пізніше її скасували.

– Його повернули в частину! Хоча він як і раніше до пуття не ходив. Термін його контракту закінчився, і він категорично відмовлявся підписувати новий. Як ми зрозуміли, автоматично його все ж таки не продовжують – вони просто змушують мобілізованих підписувати новий під погрозами «обнулення». Тобто смерті. Так, свої ж, – каже Ольга.

За словами родичів Урусова, спочатку командири погрожували, що за відмову підписувати контракт відправлять його в штурмовий загін.

– Потім пішли прямі погрози розстріляти. Вони називають це між собою «обнулення», – повторює родичка. – Він нас одразу попередив – перестану виходити на зв’язок, бийте на сполох: значить, мене пристрелили. І не вірте, якщо раптом почнуть говорити, що я сам чи що зник безвісти.

Родичі впевнені, що Урусова вже «обнулили» – у частині в Підмосков’ї його немає, на зв’язок він не виходить два місяці.

Сім’я Урусова направила скарги до військової прокуратури Росії, ФСБ і частину №31125.

– Його вже на момент нашої розмови позбавили знеболювальних, і він божеволів від болю. Позбавляли їжі. Боюся уявити, що з ним у результаті зробили, – каже Ольга.

Шеврони і нашивки російських військових після боїв на Київщині, звідки вони були вибиті Збройними силами України. Село Мощун у Бучанському районі Київської області. 8 квітня 2022 року
Шеврони і нашивки російських військових після боїв на Київщині, звідки вони були вибиті Збройними силами України. Село Мощун у Бучанському районі Київської області. 8 квітня 2022 року

«Убитий із особливою жорстокістю своїми»

12 вересня 2025 року за схожих обставин в одному з підрозділів загинув російський військовослужбовець.

перед смертю батька жорстоко били, а потім розстріляли

«Мого батька було вбито з особливою жорстокістю своїми товаришами по службі, – дівчина на відео, яка представилася донькою загиблого, переводить дух і продовжує. – Усю інформацію, яку повідомили нам із мамою: спочатку сказали, що розстріляли свої ж. Причому, незрозуміло за що. Нам не повідомили, чи був якийсь конфлікт. Потім через третіх осіб нам передали листування, з якого ясно, що перед смертю батька жорстоко били, а потім розстріляли»

За її словами, батько брав участь у боях під Артемівськом, Оріховим «і на інших напрямках». Але загинув не в бою, а від рук своїх товаришів по службі.

виплат не буде

«Нам [командування] нічого не сказали, крім того, що тіло батька в морзі Бєлгорода. Коли я додзвонилася туди, насамперед повідомили – виплат не буде, нібито він був п’яний. Навіщо вони таке нам заявили одразу ж – незрозуміло. Мабуть, щоб від нас відмахнутися – мовляв, сам винен», – говорить на записі дівчина, яка не назвала ім’я батька і частину, в якій той служив.

Але, за словами дівчини, її батько не був помічений у вживанні алкоголю.

Ну, такого ж просто не повинно бути

«Про характер травм нам теж нічого не повідомили. Про побої, розстріл – про все це нам повідомили очевидці, які бачили, як знущаються над моїм батьком. Подробиці [офіційні] сказали, зможуть повідомити тільки після розтину в Бєлгороді і після того, як потім відвезуть тіло в Ростов. Телефонуємо, звертаємося в різні інстанції, намагаючись хоч щось дізнатися. Нічого не повідомляють, – каже донька загиблого і пояснює, що за допомогою відео намагається привернути увагу до ситуації. – Ну, такого ж просто не повинно бути, що людину вбивають свої ж. Замість того, щоб батьківщину захищати, вони влаштовують самосуд»

Авторка відео зазначає, що її батько напередодні загибелі був переведений у новий полк. За її словами, імовірний убивця її батька уже зізнався у скоєнні злочину.

«Нам не називають його ім’я і звання. І незрозуміло, чому все це досі від нас приховується. Мабуть, вони просто хочуть це [вбивство] зам’яти, і косити під дурників: нібито він був п’яний і сам винен»

колаж
колаж

Відомий термін

Термін «обнулення» став стійким і поширеним серед російських військовослужбовців під час війни.

Сибір.Реалії неодноразово писали про те, що погрози «обнуленням» (тобто розстрілом) отримували багато героїв їхніх публікацій.

Так, у тексті про поширення ВІЛ та гепатитів у російській армії, контрактник, який впевнений, що його заразили в польовому госпіталі, розповідав про те, як йому погрожували:

або на штурм кинуть, або самі обнулять

«Я не боюся зіпсованої репутації, я боюся обнулення. Тому що мені погрожували, коли я почав писати заяви у військову прокуратуру і мої рідні стали писати в мережах… Я кілька місяців був без лікування, зараз терапія [антиретровірусна] хоча б є. Погрожують, що, якщо знову почну галас здіймати – позбавлять терапії і відправлять назад на передок. А там або на штурм кинуть, або самі обнулять».

У серпні 2024 року під Курськом загинув російський строковик Данило Рубцов. Його мама Ольга намагалася здійняти галас ще навесні, коли сина разом з іншими солдатами строкової служби після «учебки» перекинули в Курську область.

– Данило одразу у військкоматі питав, куди. Говорили про Валдай. Потім закинули у Воронезьку область. Там «тренували» на якихось руїнах, він надсилав відео. Потім вагнерівців до них прислали – навчати. Я давай обурюватися – ну вони ж не контрактники, навіщо до них цих відбитих прислали?! – каже Ольга. – Данило просив бути тихіше: «Мам, а то мене обнулять, а виставлять, що покінчив із собою». А син такими словами не кидається, жартів не жартує. Я примовкла. А потім їх раз – і до кордону кидають. Село Плехово, Суджанський район [Курська область].

Навесні 2025 року в телеграм-каналах розійшлося відео, на якому 35-річний військовослужбовець Павло Стовчан із Краснодара, зневірившись розірвати контракт із Міністерством оборони, скоїв спробу суїциду «в прямому ефірі».

Після цього він опинився в лікарні. У розмові з журналістами Стовчан розповідав, що командування частини, до якої він був прикомандирований, не тільки планує відправити його назад на фронт, а й погрожує «обнуленням». Раніше він уже записував як мінімум два відеозвернення зі скаргами на те, що його намагаються «обнулити».

Мене там просто вб’ють командири – за те, що здав тих, хто обнуляв і грабував своїх
Рассоха

У липні військовослужбовець 433-го мотострілецького полку Олександр Рассоха (в/ч 00991) записав відеозвернення, у якому зізнався, що боїться повертатися в частину після поранення.

За його словами, після того, як він дав свідчення проти товаришів по службі, які вимагали гроші і «обнуляли» бійців, на нього «відкрили полювання».

«Мене там просто вб’ють командири – за те, що здав тих, хто обнуляв і грабував своїх», – сказав Рассоха.

Після початку вторгнення в Україну з російської армії втекли близько 50 тисяч осіб – це дані на 2024 рік зі «злитих» документів Міноборони. На четвертий рік війни потік справ за самовільне залишення частини в судах півдня і Північного Кавказу не вщухає, навпаки, тільки зростає. Навесні в Краснодарі група з приблизно сотні затриманих російських військовослужбовців влаштувала бунт. Сімом вдалося втекти, але незабаром їх усіх затримали. Сайт Кавказ.Реалії розбирався, що відомо про масову спробу втечі військових у тилу.

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG