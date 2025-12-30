Звідки гроші? Депутати «Слуг народу» у суді: що кажуть про виплати за голосування?

Для народних депутатів України від президентської політсили «Слуга народу» розпочали обирати запобіжні заходи.

Перший, кому Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід, – це Юрій Кісєль, народний депутат України, голова транспортного комітету Верховної Ради. Він до суду прийшов разом із захисниками.

Втім, щойно засідання розпочалося, журналістів попросили покинути залу судових засідань. Суд задовільнив прохання і обвинувачення, і захисту у перехід засідання до закритого режиму.

Прокурор подав клопотання про те, щоб розгляд обрання запобіжного заходу відбувався у закритому режимі, оскільки є «потреба збереження таємниці досудового розслідування».

Сторона захисту також попросила про це у зв’язку з тим, що під час засідання буде оголошуватися інформація про здоров’я депутата.

Що встиг розповісти про справу Юрій Кісєль?

Що кажуть депутати, чи знали про «схему», у якій звинувачують депутатів?

Які суми фігурують у звинуваченні?

Звідки приходили гроші на «чорну касу»?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Що виявили НАБУ і САП?

Напередодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру п’ятьом народним депутатам України, всім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

За даними НАБУ і САП, підозри вручили організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування. У НАБУ стверджують, що для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp, після голосувань окремим депутатам систематично передавали кошти.

У САП уточнили, що дії депутатів кваліфіковані за статтею 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними антикорупційних органів, розмір неправомірної вигоди становив від 2 000 до 20 000 доларів США. При цьому щонайменше з вересня 2022 року до листопада 2022 року розмір неправомірної вигоди складав 2 000 доларів США, а щонайменше із серпня 2025 року – вже 5 000 доларів США.

САП повідомляє, що розподіл цих коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора, наданих як особисто, так і через інших учасників групи, за попередній місяць.

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано одержання з листопада до грудня поточного року учасником вказаної організованої групи – народним депутатом України неправомірної вигоди в сумі щонайменше 145 000 доларів США із забезпеченням подальшого її розподілу серед інших народних депутатів України, додають у САП.

Медіа назвали прізвища

НАБУ і САП не називають прізвища депутатів.

Видання ZN.UA з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах повідомило, що НАБУ оголосило підозру народному депутатові – члену фракції «Слуга народу» Михайлу Лабі.

Раніше підозри у цій справі, за даними медіа, отримали інші представники «Слуги народу» – Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Юрій Кісєль та Ольга Савченко.

Радіо Свобода звернулося до них за коментарем. Народний депутат Євген Пивоваров написав, що не коментуватиме, триває провадження, інші не відповіли.

Михайло Лаба заявив на своїй сторінці у телеграмі, що планує ознайомитися з матеріалами справи, проте вже зараз переконаний у безпідставності закидів.

Досудове розслідування у справі триває.