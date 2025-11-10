Розслідування оборудок в енергетиці: НАБУ заявляє, що кошти відмивали через офіс родини Деркача

Національне антикорупційне бюро 10 листопада повідомило деталі про легалізацію коштів у справі про корупцію в сфері енергетики.

За даними слідства, ця функція покладалась на «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва».

«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджує бюро.

НАБУ уточнює, що значна частина операцій, в тому числі видача готівки, здійснювалися поза межами України. Також офіс, за повідомленням, надавав послуги не членам злочинної організації й отримував за це відсотки від проведених сум.

«Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», – додає пресслужба.

У 2023 році президент Володимир Зеленський припинив громадянство України для екснародного депутата Андрія Деркача. З вересня 2022 року він перебуває в розшуку за звинуваченнями в державній зраді і незаконному збагаченні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. Його депутатські повноваження були припинені. У вересні 2024 року стало відомо, що Деркач став сенатором Ради федерації Росії від Астраханської області.





Раніше сьогодні Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. У бюро не точнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. У Мін’юсті ці повідомлення не коментували.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.



