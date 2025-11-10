Ті самі «плівки Міндіча»? Спецоперація НАБУ і обшуки у друга Зеленського пов’язані?

Антикорупційні органи заявили про операцію «Мідас» – «викриття масштабних корупційних схем» у сфері енергетики

Національне антикорупційне бюро України повідомило 10 листопада про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою операції викриття корупції у сфері енергетики.

«15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ повідомили, що операція має назву «Мідас». У її рамках операції проведено понад 70 обшуків, до яких залучали усіх детективів НАБУ.

«Викрито високорівневу злочинну організацію у сферах енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення», – повідомляють у НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило аудіозапис, у якому, як стверджують, посадовці обговорюють відкати.

«За даними слідства, до злочинної організації входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «НАЕК Енергоатом» та інші особи. Злочинна організація систематично вимагала відкати від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. У НАБУ вважають, що фактичне управління «Енергоатомом» здійснювалося не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, так званими «смотрящими», – повідомили в НАБУ деталі справи.

Тим часом народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. Про це також повідомило видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Галущенко ситуацію не коментував. Коментарів «Енергоатому» також поки не було.

Паралельно з’явилися повідомлення про обшуки у колишнього бізнес-партнера президента Зеленського з «Кварталу 95» Тімура Міндіча

Детективи Національного антикорупційного бюро також прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тімура Міндіча, дані про це підтвердили джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах.

Крім того, джерела «Схем» (Радіо Свобода) підтвердили, що Міндіч виїхав з України.

За даними народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, ще пізно ввечері 9 листопада Міндіч перебував у Києві, проте згодом упродовж пари годин виїхав з України. «Я не знаю, як за пару годин доїхати до будь-якого кордону, тим паче до кордону з Польщею», – сказав в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») Железняк.

«Способи покинути Україну досить швидко є», – запевнив Юрій Камельчук, народний депутат від «Слуги народу», та член комітету Верховної Ради з питань енергетики. Він припустив, що гелікоптер може бути одним із таких варіантів.

На запитання, чи дійсно Міндіча могли попередити про те, що у його помешканні готуються обшуки, Камельчук відповів в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»): «При всій повазі до цієї справи, хлопці молодці, що напрацювали. І в НАБУ є кроти».

Ярослав Железняк же припустив, що справа може бути у прослуховуванні детективів НАБУ: «За діяльністю НАБУ, особливо їхніх груп, які здійснюють обшуки, спостерігають багато наших інших правоохоронних органів, зокрема СБУ і ДБР. Тож, очевидно, коли групи НАБУ рухаються в сторону Грушевського, 9-А, де і перебував Міндіч в своїй квартирі з золотим унітазом (недарма операція називається «Мідас»), то, очевидно, його попередили».

Вперше про обшуки в Міндіча і про його виїзд з України за кілька годин до слідчих дій повідомило видання «Українська правда».

Два джерела у правоохоронних органах повідомили виданню NV, що обшуки у Міндіча та Галущенка проходять по одній справі щодо корупції в енергетиці.

Офіційно про це не повідомляли. У НАБУ про обшуки в Міндіча поки що також не повідомляли. Він сам ситуацію не коментував.

Тімур Міндіч є співвласником «Студії «Квартал 95». Володимир Зеленський і Тімур Міндіч раніше були співвласниками низки компаній, які входять до складу групи «95 квартал». У 2019 році Зеленський вийшов із складу засновників цих структур.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко прокоментував в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») закиди в бік президента Володимира Зеленського про його зв’язки із Тімуром Міндічем. Лещенко запевнив, що жодні минулі бізнес-зв’язки Володимира Зеленського не будуть «дороговказом», щоб захищати людину. Він зазначив, що президент нині повністю зосереджений на війні та не має часу втручатися у справи колишніх бізнес-партнерів.

«Я знаю, що президент зайнятий війною не 24/7, а, я думаю, 26 годин щодня. Тому що він постійно тільки цим питанням займається. І якимись колишніми бізнес-партнерами – думаю, що в нього немає ні часу, ні натхнення цим займатися… Я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном, і Мерцем, і поїздкою до Трампа, а потім переговорів з королем Чарльзом, я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, в якийсь спосіб проникали в комунікацію президента», – зазначив Сергій Лещенко.

