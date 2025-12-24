РФ наполягає на змінах до мирного плану з 20 пунктів – Bloomberg

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовника агентства, Росія розглядає ці 20 пунктів як відправну точку для наступних переговорів, оскількив плані немає важливих для Москви пунктів. Росія вивчить документ «із холодною головою», додало джерело.

Серед іншого Москва вимагатиме, щоб до плану внесли додаткові обмеження для Збройних сил України, йдеться у статті. Росію не влаштовує відсутність гарантій відмови від розширення НАТО на Схід та нейтрального статусу України в разі її вступу до Євросоюзу. Крім того, Росія хоче «ясності» щодо зняття санкцій, а також із питання про заморожені на Заході російські активи, пише Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.