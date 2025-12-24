Зеленський: Україна може провести референдум щодо мирної угоди

Україна винесе мирну угоду з 20 пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі «так» чи « ні», – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Він також допустив варіант проведення референдуму і виборів президента одночасно.

Окрім того, гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Читайте також: «Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



