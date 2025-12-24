Кремль зробив нову заяву про переговори в Маямі

Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв уже доповів главі держави Володимиру Путіну про підсумки своїх переговорів у Маямі, Москва найближчим часом продовжить контакти з Вашингтоном наявними каналами, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.



«Зараз ми маємо на основі тієї інформації, яка була надана главі держави, сформулювати свою подальшу позицію і продовжити наші контакти найближчим часом по тих каналах, які зараз працюють», – сказав Пєсков.



Представник Кремля додав, що «всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі нашим колегам зі Сполучених Штатів».

Також у Кремі не коментували проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейці і який представив президент України Володимир Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. Після останнього раунду переговорів в Маямі Зеленський заявив, що підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Також з американською командою в Маямі зустрічалися представники Росії. У Кремлі заявили, що ці переговори не слід розглядати як прорив.

17 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії Володимир Путін заявив, що РФ «безсумнівно» досягне своїх воєнних цілей в Україні. Він сказав, що Росія воліла б використовувати дипломатичні засоби для досягнення своїх воєнних цілей та усунення нібито «корінних причин» війни. Путін також заявив, що Росія «звільнить свої історичні землі» військовими засобами, якщо Україна і Захід «відмовляться від суттєвих переговорів».



