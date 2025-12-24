Доступність посилання

Кремль зробив нову заяву про переговори в Маямі

Представник Кремля додав, що «всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі нашим колегам зі Сполучених Штатів»
Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв уже доповів главі держави Володимиру Путіну про підсумки своїх переговорів у Маямі, Москва найближчим часом продовжить контакти з Вашингтоном наявними каналами, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Зараз ми маємо на основі тієї інформації, яка була надана главі держави, сформулювати свою подальшу позицію і продовжити наші контакти найближчим часом по тих каналах, які зараз працюють», – сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що «всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі нашим колегам зі Сполучених Штатів».

Також у Кремі не коментували проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейці і який представив президент України Володимир Зеленський.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. Після останнього раунду переговорів в Маямі Зеленський заявив, що підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Також з американською командою в Маямі зустрічалися представники Росії. У Кремлі заявили, що ці переговори не слід розглядати як прорив.

17 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії Володимир Путін заявив, що РФ «безсумнівно» досягне своїх воєнних цілей в Україні. Він сказав, що Росія воліла б використовувати дипломатичні засоби для досягнення своїх воєнних цілей та усунення нібито «корінних причин» війни. Путін також заявив, що Росія «звільнить свої історичні землі» військовими засобами, якщо Україна і Захід «відмовляться від суттєвих переговорів».


