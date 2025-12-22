Російські атаки на Одещину: чи достатньо реагує українська влада на обстріли? Думки одеситів

Після чергових масованих російських обстрілів Одещини президент України Володимир Зеленський 20 грудня анонсував звільнення командувача повітряного командування «Південь» Дмитра Карпенка, «бо треба реагувати вчасно, швидко як би не було важко і треба захищати максимально наших людей, Одесу, й інші наші регіони». 18 грудня Росія атакувала міст через Дністер біля Маяків, що є ключовим шляхом між Одесою та Молдовою, дорогу перекрили. Згодом транспортне сполучення Одеса-Рені поновили. Радіо Свобода запитало у людей на вулицях Одеси, чи достатньо реагує українська влада на російські обстріли регіону і що ще можна було б зробити. Більше – дивіться у відео.