Одеса частково знеструмлена через «аварійну ситуацію на обладнанні» – влада

Знеструмлення в Одесі внаслідок російських ударів у грудні 2025 року, фото ілюстративне
В Одесі о 13:06 8 січня сталася «аварійна ситуація на обладнанні», через яку частина міста знеструмлена, повідомив телеграм-канал органів влади Одеси.

«Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути несправність та повернути світло», – йдеться в повідомленні.

Компанія «Інфоксводоканал» проінформувала про пов’язані зі знеструмленням ускладнення.

«Через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Приморському районі Одеси та мікрорайоні «Ближні млини». Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується», – вказує компанія.

У грудні Одеса та область пережили кількаденний блекаут, який був наслідком російського комбінованого повітряного удару. Ситуацію з енергопостачанням вдалося поліпшити впродовж кількох тижнів.

Як Одеса переживає блекаут через російські обстріли
Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба.

