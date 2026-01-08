Одеса частково знеструмлена через «аварійну ситуацію на обладнанні» – влада

В Одесі о 13:06 8 січня сталася «аварійна ситуація на обладнанні», через яку частина міста знеструмлена, повідомив телеграм-канал органів влади Одеси.

«Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути несправність та повернути світло», – йдеться в повідомленні.

Компанія «Інфоксводоканал» проінформувала про пов’язані зі знеструмленням ускладнення.

«Через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Приморському районі Одеси та мікрорайоні «Ближні млини». Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується», – вказує компанія.

У грудні Одеса та область пережили кількаденний блекаут, який був наслідком російського комбінованого повітряного удару. Ситуацію з енергопостачанням вдалося поліпшити впродовж кількох тижнів.