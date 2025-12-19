Як Одеса переживає блекаут через російські обстріли

Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив 19 грудня віцепрем’єр з відновлення України, Олексій Кулеба.

За його даними, через масований обстріл минулої ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області, найбільше постраждала Одеса – близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами – майже 9 тисяч абонентів без електрики в Арцизі.

Кулеба додав, що всі служби вже працюють над відновленням, критична інфраструктура працює з резервним живленням.

«Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів. Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання», – написав він у телеграмі.

Джерело: Reuters