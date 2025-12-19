Доступність посилання

Як Одеса переживає блекаут через російські обстріли

Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив 19 грудня віцепрем’єр з відновлення України, Олексій Кулеба.

За його даними, через масований обстріл минулої ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області, найбільше постраждала Одеса – близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами – майже 9 тисяч абонентів без електрики в Арцизі.

Кулеба додав, що всі служби вже працюють над відновленням, критична інфраструктура працює з резервним живленням.

«Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів. Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання», – написав він у телеграмі.

Джерело: Reuters

Жителі Одеси стоять біля одного з ресторанів, який працює на генераторі, під час відключення електроенергії у більшій частині міста після того, як критично важлива цивільна інфраструктура постраждала від нещодавніх російських атак ракетами та безпілотниками, про що повідомила українська влада. Одеса, 13 грудня 2025 року
1 Жителі Одеси стоять біля одного з ресторанів, який працює на генераторі, під час відключення електроенергії у більшій частині міста після того, як критично важлива цивільна інфраструктура постраждала від нещодавніх російських атак ракетами та безпілотниками, про що повідомила українська влада. Одеса, 13 грудня 2025 року
Люди в одному з одеських супермаркетів, що працюють без електрики, під час блекауту в Одесі, 13 грудня 2025 року
2 Люди в одному з одеських супермаркетів, що працюють без електрики, під час блекауту в Одесі, 13 грудня 2025 року
Через російські атаки у більшій частині Одеси немає також водопостачання. На фото: жителі Одеси користуються ліхтариками, стоячи в черзі, щоб наповнити пляшки свіжою питною водою. Одеса, 13 грудня 2025 року
3 Через російські атаки у більшій частині Одеси немає також водопостачання. На фото: жителі Одеси користуються ліхтариками, стоячи в черзі, щоб наповнити пляшки свіжою питною водою. Одеса, 13 грудня 2025 року
Працівники поїзда-кухні під назвою «Продовольчий поїзд» готують обідні набори для жителів Одеси, які залишилися без електроенергії після нещодавніх російських атак, 16 грудня 2025 року
4 Працівники поїзда-кухні під назвою «Продовольчий поїзд» готують обідні набори для жителів Одеси, які залишилися без електроенергії після нещодавніх російських атак, 16 грудня 2025 року
Люди відвідують вуличний ринок, що працює від генераторів, під час відключення електроенергії після нещодавніх російських атак, Одеса, 15 грудня 2025 року
5 Люди відвідують вуличний ринок, що працює від генераторів, під час відключення електроенергії після нещодавніх російських атак, Одеса, 15 грудня 2025 року
Жителі Одеси заряджають свої гаджети в одному з магазинів, які працюють на генераторах, під час відключення електроенергії. Одеса, 13 грудня 2025 року.Влада повідомила, що внаслідок нещодавніх російських атак по Одесі постраждала критично важлива цивільна інфраструктура міста. У більшості Одеси немає елекроенергії та водопостачання
6 Жителі Одеси заряджають свої гаджети в одному з магазинів, які працюють на генераторах, під час відключення електроенергії. Одеса, 13 грудня 2025 року.

Влада повідомила, що внаслідок нещодавніх російських атак по Одесі постраждала критично важлива цивільна інфраструктура міста. У більшості Одеси немає елекроенергії та водопостачання
Міські трамваї стоять у депо під час відключення електроенергії в Одесі, 17 грудня 2025 року
7 Міські трамваї стоять у депо під час відключення електроенергії в Одесі, 17 грудня 2025 року
Одесити дорослі і маленькі стоять у черзі, щоб наповнити пляшки питною водою після того, як внаслідок атаки Росії була пошкоджена критично важлива цивільна інфраструктура міста, про що повідомила українська влада. Одеса, 13 грудня 2025 року
8 Одесити дорослі і маленькі стоять у черзі, щоб наповнити пляшки питною водою після того, як внаслідок атаки Росії була пошкоджена критично важлива цивільна інфраструктура міста, про що повідомила українська влада. Одеса, 13 грудня 2025 року
Хлопчина несе каністру з водою, поки інші люди стоять у черзі, щоб наповнити пляшки питною водою. Одеса, 13 грудня 2025 року
9 Хлопчина несе каністру з водою, поки інші люди стоять у черзі, щоб наповнити пляшки питною водою. Одеса, 13 грудня 2025 року
В Одесі знову вечоріє.На фото: вікна житлових будинків без світла під час відключення електроенергії після нещодавніх російських атак. Одеса, 14 грудня 2025 року
10 В Одесі знову вечоріє.
На фото: вікна житлових будинків без світла під час відключення електроенергії після нещодавніх російських атак. Одеса, 14 грудня 2025 року
Незвично темні вулиці вечірньої Одеси під час відключення електроенергії. 17 грудня 2025 року
11 Незвично темні вулиці вечірньої Одеси під час відключення електроенергії. 17 грудня 2025 року
Керівництво РФ заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Влада України і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
12 Керівництво РФ заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Влада України і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер

