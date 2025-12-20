Число загиблих унаслідок атаки по Одесі зросло до восьми, поранених 27 – ДСНС

Упродовж ночі рятувальники констатували смерть ще однієї людини внаслідок завданого ввечері 19 грудня ракетного удару по Одесі та передмістю. Кількість загиблих зросла до восьми, число поранених становить 27, ідеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Учора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару. На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки. Усі пожежі оперативно ліквідовані», – йдеться в ранковому повідомленні ДСНС.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



