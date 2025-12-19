Російська армія атакувала портову інфраструктуру Одещини, семеро людей загинули – ОВА

Російська армія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеської області, повідомив голова області Олег Кіпер 19 грудня.

За даними Кіпера, російська армія масовано атакувала об’єкт портової інфраструктури Одеського району балістичними ракетами. Удар спричинив загоряння вантажних автомобілів на парковці.

«За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим», – заявив очільник області.

Він додав, що роботу рятувальників ускладнює повітряна тривога, яка триває.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.
















