ДМС: після атаки РФ по Одещині окремі пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працюють

Державна митна служба України (ДМС) заявила, що окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області не працюють.

Як пише пресслужба ДМС у телеграмі, через російську атаку по об’єкту критичної інфраструктури зупинено рух автотрасою «Одеса - Рені», тому тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспорту через деякі пункти пропуску.

Молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття пунктів пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» та «Старокозаче-Тудора». За даними молдовських прикордонників, дрони двічі вдарили по мосту, розташованому за містом Маяки-Удобне (Україна) – він розташований на маршруті Одеса-Рені і забезпечує переправу через річку Дністер.

Українська влада офіційно не уточнювала, по якому мосту був удар і скільки разів. 18 грудня в ОВА повідомили про удар РФ по автівці, коли та рухалася мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати померла, дітей доправили до лікарні.

Тому митна служба пропонує для переміщення через держкордон скористатися пунктами пропуску на кордоні з Молдовою, розташованими в зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.

ДМС рекомендує перетинати кордон через пропускні пункти «Мамалига - Крива» та «Сокиряни - Окниця» для вантажів та «Бронниця-Унгурь», «Вашківці - Гріменкеуць», «Россошани - Брічень», «Кельменці - Ларга» для пасажирів.

Раніше голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що що вночі сили РФ атакували об’єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі – є пошкодження, рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.