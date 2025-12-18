Одещина: через удар Росії по авто загинула жінка, троє дітей поранені – ОВА

Російські військові атакували цивільне авто в Одеській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 18 грудня.

Він уточнив, що російський безпілотник влучив у автомобіль, коли той рухався мостом. У машині перебувала жінка з трьома дітьми.

«Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу», – заявив Кіпер.

Він попросив водіїв утриматися від руху в бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. За даними обласної влади, російська армія вже тричі атакувала цю ділянку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



