ОВА: двоє людей загинули на Херсонщині через російські атаки

Внаслідок російських атак протягом дня 18 грудня є загиблі та постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, російські військові атакували з дрона Новодмитрівку Херсонського району:

«Ворог скинув вибухівку з БпЛА на 52-річного чоловіка, який перебував на подвірʼї. Він дістав поранення, несумісні з життям».

Ще один цивільний загинув у Дніпровському районі Херсона – за даними Прокудіна, 59-річний чоловік зазнав смертельних поранень.





Міська військова адміністрація Херсона також повідомила про двох поранених у Дніпровському районі. Зокрема, під удар потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.

«Вибухову травму та уламкове поранення черевної порожнини отримала 61-річна працівниця. Її у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики надають постраждалій усю необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також 86-річна херсонка зазначала вибухової травми та уламкового поранення плеча в цьому ж районі. Їй надають необхідну допомогу.

Читайте також: ОВА: на Харківщині через удар БпЛА по автівці постраждали двоє чоловіків

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



