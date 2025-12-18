ОВА: на Харківщині через удар БпЛА по автівці постраждали двоє чоловіків

На Харківщині через удар російського БпЛА по легковому автомобілю в селі Піски-Радьківські постраждали двоє чоловіків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, поранених госпіталізували – медики надають їм необхідну допомогу.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
