Повітряні сили про нічну атаку РФ: ЗСУ знешкодили 63 БпЛА, є влучання на 12 локаціях

У ніч на 18 грудня російські війська атакували Україну 82 ударними БпЛА,, близько 50 із них – «Шахеди», повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряна оборона знешкодила 63 російських БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Українські військові зафіксували влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.



Повітряні сили ЗСУ додають, що атака триває, в повітряному просторі залишається кілька російських БпЛА.

Раніше місцева влада Дніпропетровщини, Запоріжжя, Черкащини, Одещини та Миколаївщини повідомила про постраждалих та пошкодження через атаку РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.