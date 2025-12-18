ОВА: на Одещині через російську атаку постраждали семеро людей

В Одеському районі через російську атаку постраждали семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його даними, шістьом людям допомога надана на місці, ще одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості.



Кіпер повідомив, що внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Займання не було.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.





