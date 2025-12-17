Кіпер: на Одещині запровадили стан надзвичайної ситуації державного рівня

Ситуація в Одеській області, яка виникла внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня – про це заявив голова області Олег Кіпер із посиланням на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській ОВА 17 грудня.

«Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області», – повідомив він.

Кіпер додав, що комісія також доручила місцевій владі та поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення для економії електроенергії.

За словами голови області, комісія вирішила спрямувати додаткові кошти резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів:

«Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи».

Сьогодні російські війська знову атакували ударними безпілотниками цивільні об’єкти на Одещині. ОВА зафіксувала пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури, виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину, в області спостерігалися масштабні відключення світла. 17 грудня компанія «ДТЕК» повідомила, що протягом останніх чотирьох діб енергетики змогли відновити технічну змогу для заживлення 583,7 тисяч осель. Ще 32,3 тисячі сімей залишаються без енергопостачання.





