В Одесі частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури – міськрада

В Одесі вже частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні міської ради.

«За минулу добу енергетики частково відновили електропостачання об’єктів критичної інфраструктури міста. Роботи тривають цілодобово з урахуванням безпекової ситуації, щоб якнайшвидше відновити тепло і воду в кожній оселі», – кажуть у відомстві.

У міськраді уточнили, що в Одесі працюють пункти незламності, організований підвіз води, продовольче забезпечення стабільне. Магазини та хлібозаводи працюють у штатному режимі, дефіциту продуктів і питної води немає.

Ситуація з пальним контрольована - паливо на АЗС є, підвезення забезпечено. Банківська система працює у звичному режимі, банкомати функціонують.

В Одеській області триває ліквідація наслідків російської повітряної атаки по обласному центру та інших населених пунктах, повідомляють представники місцевої влади 13 грудня.

«Спеціалісти роблять усе можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію та першочергово подати напругу на об’єкти критичної інфраструктури. За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», станом на зараз знайдено технічне рішення, аби заживити 40 тисяч абонентів. Для одеситів відкриті пункти незламності, працюють бювети з питною водою. Їх роботу продовжили до 22:00», – написав у телеграмі начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Голова області Олег Кіпер вказав, що Одеса постраждала найбільше.

«Щоб підтримати людей у цей непростий час, на Одещині вже розгорнуто 428 пунктів незламності, які працюють цілодобово. Лише зранку близько 4 тисяч людей уже скористалися їхніми послугами», – повідомив чиновник.

У ніч проти 13 грудня сили РФ масовано атакували Одеську область, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

«Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням», – зазначив місцевий чиновник.

За оновленою інформацією, постраждали четверо людей.



