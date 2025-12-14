У Херсоні російські військові пошкодили систему водопостачання – МВА

Сили РФ у Херсоні російські військові вкотре обстріляли критичну інфраструктуру, йдеться у повідомленні міської військової адміністрації (МВА).

«Руйнувань та пошкоджень зазнала система централізованого водопостачання. Саме тому є перебої з подачею води, навіть за графіком. Наразі Херсонська МВА, енергетики та фахівці водоканалу докладають максимальних зусиль для відновлення стабільної роботи водопостачання», – зазначили у пресслужбі МВА.

Також за даними місцевої влади, тривають відновлювальні роботи на електромережах. Робота зі стабілізації ситуації ведеться в посиленому режимі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



