Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ОВА: вранці армія РФ обстріляла магазин у Запоріжжі, є постраждалі

Наслідки російських атак у Запоріжжі, архівне фото
Наслідки російських атак у Запоріжжі, архівне фото

Вранці 14 грудня сили РФ атакували житловий квартал Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На місце виїхали надзвичайні служби. Наслідки встановлюються. Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях», – написав Федоров.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по магазину.

«Щонайменше чотири людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста. Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу», – розповів глава ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG